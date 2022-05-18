陸推展再製造產業 落實減排承諾

河北省唐山市遷西縣一家工廠內，工人們正進行一場特殊的「手術」。5個小時過去，原本鏽跡斑斑、傷痕累累的透平機轉子經過再製造，神奇般地獲得「新生」，散發出耀眼光澤。

新華社報導，這裡是有著「機電醫院」之稱的河北瑞兆激光再製造技術有限公司。首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司17噸重的透平機轉子，原本運行兩年因為磨損就得更換新件，但通過瑞兆激光再製造後性能如新，且成本僅為新件的30%。

大陸堅定不移走綠色低碳發展道路，並大力落實減排承諾。大力發展再製造產業對節約成本及推動「雙碳」戰略目標實施具有重要意義。2021年10月，大陸國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，這一方案令瑞兆激光董事長韓宏升熱情十足。

唐山，因煤而建，因鋼而興。鋼鐵、煤炭在唐山經濟發展過程中一直發揮著舉足輕重的作用。但作為資源型城市和製造業大市，唐山城市發展也面臨著資源環境約束趨緊的考驗。

韓宏升指出，以廢舊產品的零部件為毛坯，利用激光（雷射）熔覆技術，在損傷的零件表面製備一薄層耐磨、耐蝕、抗疲勞的塗層，不但節約資源，還能改善零件功能性。

讓有限資源循環，是韓宏升的動力。「同製造新品相比，再製造產品可節約成本50%、節能60%、節約原材料70%以上，減少二氧化碳排放量80%以上。」韓宏升說。

發展再製造產業不僅實現了資源「輪迴」，還避免了環境汙染。在第二批「城市礦產」示範基地——唐山中再生資源開發有限公司，一台台廢舊電腦、冰箱等家用電器在生產線上，經過拆解、破碎、分揀等環節，變成了銅、鐵、鋁等可回收利用資源，開啟「新生」之旅。

唐山中再生資源開發有限公司總經理徐旭指出，據估算，每回收利用1萬噸再生資源，可節約4.12萬噸自然資源，減少6萬至10萬噸垃圾處理量。

據統計，目前唐山市已發展起再製造企業近20家，為冶金、石油、化工、建材、礦山等行業提供服務。唐山通過再製造，減少了資源開採、原材料初加工、產品廢棄處理等環節帶來的能源消耗，提升了產品的碳封存能力。