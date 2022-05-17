陸發展縣城 官方：防止「貪大求洋」 嚴控撤縣建市

大陸官方正在推進「以縣城為重要載體的城鎮化建設」，官方在5月17日提到，在發展縣城時要守住底線、防止「貪大求洋」，並且嚴控「撤縣建市設區」等基本政策原則。

據人民網報導，大陸國家發改委發言人孟瑋在記者會上指出，大陸縣城數量大、類型多、發展路徑各不相同，但是在發展過程中，主要有五個底線要守住。

孟瑋提到，第一是要嚴格落實耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界，防止利用「新城建設」等名義侵佔耕地和生態空間。第二則是守住歷史文化根脈，「防止大拆大建、貪大求洋」，落實適用、經濟、綠色、美觀的新時期建筑方針，更不能以縣城建設為名炒作房地產。第三是嚴格控制「撤縣建市設區」，防止周邊大城市無序擴張。第四是防控災害事故風險，提升縣城發展韌性。第五則是防範地方政府債務風險，在發展需要和財力允許前提下盡力而為、量力而行。

孟瑋並強調，目前大陸仍有一半人口住在縣域，5億農村人口的大部分都住在縣內的鄉村地區，要「提高縣城輻射帶動鄉村能力」，包含公共設施、基礎服務等系統的升級，「以工補農、以城帶鄉，加快實現縣域內城鄉融合發展」。

此前大陸官方5月6日下發《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，強調縣城是城鎮體系的重要組成部分，是城鄉融合發展的關鍵支撐，對「新型城鎮化建設」、構建「新型工農城鄉關係」具有重要意義。