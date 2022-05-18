陸最長風電葉片 完成靜力試驗

東方風電B1030A型風電葉片，近日在大陸海上風電裝備品質檢驗檢測中心順利完成靜力試驗。據悉，這是大陸第二支完成靜力測試的百公尺級葉片，103公尺的長度也刷新當前已下線葉片的紀錄。

該葉片由總部位於四川省德陽市的東方風電自主研發，匹配13MW抗颱風型海上風力發發電機組，適用於多種風區環境。葉片採用公司自主開發的高升阻比／低粗糙度敏感性的風力機專用翼型族，具有優異的發電效率。同時，使用高比模量和高比強度的碳纖維拉擠板作為主梁材料，採用東方風電自主優化演算法，在降低葉片重量的同時，也使得成本和可靠性達到最優。

上述突破表明大陸大型風電設備的研發製造能力逐步成熟。未來，東方風電也將繼續深耕海上風電先進技術，爭做海上風電的「長跑者」，為節能減排的綠色目標貢獻力量。