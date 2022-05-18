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廣東中山 啟動藥品進口口岸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

16日，「中山市藥品進口口岸啟動暨首批藥品進口通關啟動儀式」在廣東中山火炬開發區的中山港中外運碼頭舉行。由廣東金城金素製藥有限公司、香港保和堂製藥有限公司進口的首批「頭孢噻肟鈉」和「小兒珠珀散」兩種進口藥品成為該口岸通關的首批進口藥品。

中新社報導，「中山市藥品進口口岸的增設，對於保和堂推動其藥品在內地（中國大陸）銷售業務十分有利。」香港保和堂製藥有限公司總監蔡麗麗表示，該公司生產的藥品進入大陸銷售，主要通過委託中山企業九州通代理。貨物進口後存放在中山火炬開發區的廣東九州通倉庫，距中山市藥品進口口岸僅有3公里，物流大大縮短周期、減少成本。

廣東金城金素製藥有限公司董事長傅苗青說，中山市藥品進口口岸為中山醫藥企業提供更多對外合作的機會，運輸也不再需要繞到其他城市口岸，減少企業進口藥品及原料的中間環節，提高供應鏈的穩定性與及時性。

活動當天，中山市市場監管局發布了《中山市促進藥品進口口岸發展20條》，從多個方面推出系列獎補措施。其中，對新設立且從中山港口岸開展藥品進口業務的企業，按照藥品進口金額給予5‰的貼息支持，單個企業最高達300萬元人民幣。

中山市委副書記、火炬開發區黨工委書記陳文鋒表示，接下來，中山將謀劃推進粵港生物醫藥合作創新區、澳門藥批+中山製造合作區、港澳藥品上市許可持有人、醫療器械註册人「跨境委託生產銷售」示範區的三區建設，打造粵港澳大灣區生物醫藥物流重鎮和生物醫藥製造大市。

廣東 開發區 香港

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