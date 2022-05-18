福建加快建港 拚2025吞吐量8億噸

根據福建省交通運輸廳消息，福建將加快建設世界一流港口，做大做強東南國際航運中心，到2023年，力爭沿海港口吞吐量達7.3億噸、集裝箱1950萬標箱。

中新社報導，到2025年，福建將力爭全省沿海港口吞吐量達8億噸、集裝箱2300萬標箱。廈門港躋身世界一流，廈門東南國際航運中心和福州國際深水大港建設卓有成效，全省建成功能分工合理、空間布局優化、保障能力充分、具有比較優勢的現代化東南沿海港口群。

福建省交通運輸廳、福建省發改委、福建海事局近日聯合印發《福建省建設世界一流港口做大做強東南國際航運中心工作方案（2021-2023年）》，提出保障國際供應鏈暢通、推進絲路海運建設、創新多式聯運發展模式、增強港口腹地輻射能力等13條具體舉措，並細化28項重點任務清單。

福建省將促進省內主要集裝箱港口經營主體形成「有序競合、共同拓展」的一體化經營機制，共同開拓新的市場。加快推進福州江陰、泉州石湖集裝箱重點項目建設，推進湄洲灣港羅嶼島整島開發建設、福州港羅源灣港區大型散貨碼頭整合和建設，打造東南沿海能源礦產進口的重要口岸和大宗散貨接卸中轉儲備基地。

「我們還將加快重點港區疏港公路建設，確保2025年11個重點港區實現15分鐘內上高速公路，加快港口後方貨運鐵路通道建設，切實解決疏港鐵路最後一公里。」福建省交通運輸廳相關負責人說道。