陸加強縣城發展 吸引青年返鄉

從沿海城市山東青島讀完大學，24歲趙心悅回到故鄉山東北部小城廣饒近一年，逐漸找到了學有所用的感覺。

新華社報導，眼看著數位經濟日趨紅火，趙心悅學了四年電子商務，打定主意要做這一行。兜兜轉轉間，她入職位於山東東營廣饒縣李鵲鎮的張守鳳家庭農場，做起了農產品直播帶貨，慢慢得心應手。

廣饒古稱樂安、琅槐，是千年古縣，如今也位列大陸百強縣，2021年實現地區生產總值732億餘元人民幣。李鵲鎮長於農業，是東營市唯一入圍大陸農業農村部、財政部2021年農業產業強鎮創建名單的鄉鎮。

前不久，大陸發布《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》（下稱意見），提出堅持以人為核心推進新型城鎮化；分類引導縣城發展；強化公共服務供給，增進縣城民生福祉；加強歷史文化和生態保護，提升縣城人居環境質量。

這標誌著大陸推進工業化城鎮化的重要空間—縣城，發展有了頂層設計。數據顯示，2021年底，大陸城鎮常住人口為9.1億人。其中，1472個縣的縣城常住人口為1.6億人左右，394個縣級市的城區常住人口為0.9億人左右，縣城及縣級市城區人口占大陸城鎮常住人口的近30%。

分析人士認為，縣城連接城市、服務鄉村，是城鄉融合發展的關鍵紐帶，推進縣城建設有利於促進新型城鎮化建設和構建新型工農城鄉關係。

廣饒縣就是120個示範縣之一。自2020年起，廣饒把老城區改造、城市公園建設等作為提升城市品質、補齊城市弱點、統籌城鄉發展、增進群眾福祉的重大民生工程。

在廣饒縣城南的淄河橋頭，占地四萬平方公尺的城南往事主題公園熱鬧非凡，逗鳥園、博藝園、戲迷園、休閒長廊、商貿集市等一字排開。廣饒街道橋頭王村村民馬仁華說，他常來村頭公園散步，很放鬆。

縣城建設的重要目標，就是保障人民美好生活。中國城市規劃設計研究院院長王凱認為，農業地區的縣城，以服務「三農」和公共服務為導向，是實現老百姓幸福生活以及共同富裕的重要空間。

在魯西南腹地，菏澤曹縣以「漢服」、「木製品」、「電商」等揚名已久，近年來更是在各大社交平台火爆「出圈」。其秘訣就是依託特色產業，加快互聯網與實體經濟深度融合，助推縣域電商產業向區域化、集群化發展，也吸引了大量年輕人返鄉。

36歲胡春青博士2018年回曹縣從事漢服行業，如今他幾乎每天都在忙於溝通新款漢服定版細節、直播帶貨賣點等。據悉，曹縣設置了33處返鄉創業服務站，已吸引8.6萬人返鄉創業，其中不乏像胡春青這樣擁有博士、碩士學歷的高層次人才。

「分類引導縣城發展殊為重要。」上海交通大學特聘教授陸銘受訪時表示，差異化發展是以縣城為重要載體的城鎮化建設的關鍵所在，要努力讓每一座縣城都能夠發展得更加健康、可持續，大家共享經濟發展成果。