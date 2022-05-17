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由貶轉升 在岸、離岸人民幣雙雙「大漲」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人民幣對美元匯率17日由貶轉升。新華社
人民幣對美元匯率17日由貶轉升。新華社

人民幣匯率一改連日貶勢，在岸、離岸人民幣17日雙雙迎來「久違」大漲。人民幣對美元即期匯率下午收盤報6.7472元，較上一交易日漲495個基點。該升值幅度創下2021年1月初以來的最大值；離岸人民幣對美元匯率17日盤中一度收復6.75元關口，同樣反彈近500個基點。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英17日通過央視新聞表示，近期人民幣對美元匯率出現一點貶值，但與全球主要貨幣相比仍較為穩健。從多邊匯率看，人民幣對一籃子貨幣保持基本穩定。她說，近幾年人民幣匯率無論階段性升值還是貶值，都體現為更趨常態化的雙向波動，總體看依然在合理均衡水平上保持基本穩定。

另一方面，陸外匯管理局17日公布最新數據顯示，按美元計值，2022年4月，銀行結匯2,297億美元，售匯2,106億美元，結售匯順差190億美元，自2020年9月起一直保持順差格局。

此外，近期國際貨幣基金（IMF）日前完成了五年一次的特別提款權定值審查，將人民幣權重由10.92%上調至12.28%。這也是人民幣自2016年「入籃」後首次審查，權重調高代表國際社會看到大陸經濟發展前景，同時有助於增加人民幣資產的吸引力。

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