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上海解封了？ 台企元祖、快樂檸檬盼快恢復營業

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
快樂檸檬、元祖食品等台企，仍在等待解封開店。上海台商提供
快樂檸檬、元祖食品等台企，仍在等待解封開店。上海台商提供

上海宣布啟動復工復市，強調「煙火氣」回來了，不過，在上海的台企表示，最先開店的還是物資保供點的超市、藥店。而快樂檸檬、元祖食品等台企，店面關門大吉已經一個半月，台商希望加快復市腳步，早日恢復正常營業。

上海宣布復市了，但是要喝上手搖飲、吃口蛋糕捲，還得再等一等。台企元祖食品與快樂檸檬，多家店面還是關門無法營業。目前上海街頭，要數全家超商等便利超商最有人氣，但不若以往門庭若市，要進店必須嚴控人流，而且排隊進店人龍必須嚴格規定保持安全距離。

根據上海逐步啟動復工復市規定，隊最快開放的防范區管控措施，仍必須按照「有序放開、有限流動、有效管控」原則，由小區分時段允許人員有限外出。

所謂有序放開，前提是嚴格限制人員聚集，實行一戶一證、一證一人、限時出入、5天2次。每次外出時間不超過3小時，5天內最多出行2次。且倡導防範區居民非必要不外出。

有限流動則是開放根據需要可前往街道內指定商超和藥店，購買生活必需品或藥品，不得跨街道活動。僅限步行或非機動車，不可駕駛機動車外出。

上海街頭要數全家超商等便利超商最有人氣，但進店必須嚴控人流，而且排隊進店人龍必須嚴格規定保持安全距離。上海台商提供
上海街頭要數全家超商等便利超商最有人氣，但進店必須嚴控人流，而且排隊進店人龍必須嚴格規定保持安全距離。上海台商提供
上海街頭，非保供點商店仍舊上緊封條。上海台商提供
上海街頭，非保供點商店仍舊上緊封條。上海台商提供
快樂檸檬、元祖食品等台企，仍在等待解封開店。上海台商提供
快樂檸檬、元祖食品等台企，仍在等待解封開店。上海台商提供

上海 超商 台商

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