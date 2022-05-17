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樓市鬆綁新方向 大陸多地放寬多孩家庭購房

中央社／ 台北17日電

中國多地近期放寬或補貼多孩家庭購房，包括允許二孩或三孩家庭多購買一套住房。有專家表示，購房政策綜合考慮生育等因素，成為樓市調控的一個方向，可望在中國各地推行。

綜合央廣網、中國證券報及財新網報導，近期中國多地推出放寬或補貼多孩家庭購房。

像是浙江省杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室今天公布，符合條件的三孩家庭，在限購範圍內可多購一套住房，及報名參加新建商品住房公開搖號銷售時，可像「無房家庭」優先搖號。

廣東省東莞市14日公布，符合國家生育政策生育二孩或三孩的家庭，可購買多一套商品住房。南京市也公布，生育2個孩子及以上的南京市戶籍家庭，可購買多一套商品住房，同時可享受相關銀行優惠貸款利率。

4月30日遼寧省瀋陽市房管局等部門聯合發布，生育二孩或三孩且小孩未滿18歲的居民家庭，即使已擁有2套住房，仍可在限購區域內再購買一套新建商品住房，使用公積金貸款買房時可提高額度。

四川省達州市4月28日公布，符合國家生育政策生育二孩或三孩家庭購買第2套新建商品房，可視為首套房，享受首套房利率，住房公積金貸款額度可提高。

除了可多購置一套住房，部分地區還推出針對多孩家庭購房補貼政策，包括甘肅臨澤、四川綿陽、四川攀枝花、四川樂山、江蘇海安等。如甘肅臨澤一次性發放4萬元人民幣（約新台幣17.6萬）購房補貼。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，一些城市的購房政策綜合考慮生育和撫養等因素，成為樓市調控的一個方向，同時也促進人口成長，保障三孩家庭居住權益，相信措施可能在中國各地推進。

根據國家統計局數據顯示，1至4月份全國商品房銷售面積年減20.9%，其中住宅銷售面積下降25.4%。商品房銷售額同比下降29.5%，其中住宅銷售額下降32.2%。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，當前購房者置業情緒有所修復，市場有望趨穩。今年以來，中國已有逾100個城市推出優化調整房地產政策。4月以來，政策優化的節奏和力度有所加大。預計未來會有更多城市穩房市政策推出，釋放住房需求。

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