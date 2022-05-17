橋水基金等國際資管巨頭 加碼中概股

近期，多檔在美中概股陷入退市風暴，出現波動震盪。不過，包括橋水基金、景林資產、貝萊德等在內的不少國際資管巨頭卻選擇逆勢加倉。專家表示，國際資管巨頭對於中國資產依然長期看好，中國資產吸引力仍存，尤其是一些低估值、高質量的公司。

經濟參考報報導，近段時間，多檔中概股持續調整，但不少國際資管巨頭卻選擇逆勢加倉中概股。近日，全球最大對沖基金橋水基金向美國證管會（SEC）繳交了第一季13F美股持倉報告（資產超過1億美元的投資機構，必須繳交所持有的美國股權與相關資金去向）。報告顯示，中概股成為加倉重點，阿里巴巴、拼多多、百度等中概股均獲增持，其中，橋水第一季增持阿里巴巴321.22萬股，刷新近年來季增持股數紀錄，增持幅度達75%，增持後持倉股數達748.05萬股，持倉市值達8.14億美元，位列第六大重倉股；拼多多獲增持227.75萬股，增持幅度達85%，增持後持股數達493.94萬股，持股市值達1.98億美元。

中資私募巨頭景林資產也重點加倉了中概股。景林資產的13F持倉報告顯示，在今年第一季，景林資產加倉了12檔標的，其中累計買入京東309萬股，加倉幅度最大，增持幅度達243%。

此外，全球最大資管機構貝萊德今年第一季也大幅加倉了理想汽車和蔚來兩大「造車新勢力」，其中累計買入105萬股理想汽車，增持幅度為5%，期末持倉市值為7.72億美元；買入55萬股蔚來，期末持倉市值為13.6億美元。還有摩根、富達國際等海外巨頭也於今年3月大舉增持了中概股，尤其是美團、京東、阿里巴巴、騰訊等互聯網股票。

經濟學者、允泰資本創始合夥人付立春表示，全球資管巨頭紛紛加倉中概股，這首先表明這些國際資管巨頭依然長期看好中國資產，看好中國經濟和中國的未來，這是一個較大的前提。

「中國投資的吸引力依然存在，尤其是一些低估值又高質量的公司，非常值得中長期投資。」川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂指出，自去年下半年以來，中概互聯網板塊持續下跌，今年第一季，受地緣政治衝突影響，市場風險偏好發生改變，隨著美國聯準會宣布升息縮表，美股高估值、高成長性板塊持續承壓，部分業績增長較好的互聯網龍頭公司估值已處於歷史低位。