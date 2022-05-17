茉莉花茶工藝 兩岸福州交流

海峽兩岸茶業交流研討活動15日在福州市春倫茉莉文化園舉行。兩岸青年共同參觀福州茉莉花茶傳統製作工藝展示，共商兩岸茶業交流合作現狀和發展前景。

中新社報導，活動伊始，福州市台胞投資企業協會會長蔣佩琪代表與會人員鳴鑼三聲，寓意茶事興旺、吉祥如意。福州茉莉花茶製作技藝傳承大師張子建在現場介紹並演示了茉莉花茶製作七大傳統技藝。

台資茶企天福集團福州地區副總經理李尚儒正饒有興味地觀看、體驗。「福州的茉莉花茶有上千年製作歷史，海峽兩岸同根同源，台灣的茉莉花茶製作工藝也是從福州傳過去的。」李尚儒說。

當下，天福集團在福州打造的天福茉莉花茶史館即將投入使用，將為福州新增一張茶文化名片。李尚儒表示，希望讓台灣青年沉浸式體驗茉莉花茶的生產工藝，借由茶文化載體，讓兩岸青年常來常往，體悟兩岸同根同源。

福州茉莉花茶採用烘青綠茶做茶坯，用含苞欲放的茉莉花花蕾與其拌拼窨制而成。所謂窨制就是讓茶坯吸收茉莉花香的過程。2014年，福州茉莉花茶窨制工藝被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄，帶動了茉莉花茶的復興。近年來，福州市發布一系列扶持政策，持續推行茉莉花茶品牌戰略。

蔣佩琪表示，兩岸可以共同傳承與創新茶文化，延伸傳統茶葉的產業鏈，為兩岸茶產業發展注入強勁的動力和活力。「其實茶不光是祖輩傳給我們的好東西，而且也可以是很時尚的東西，兩岸可以在茶的文化交流上面再做一些創新，相信兩岸如果攜手可以共創更多創新、更多美好。」