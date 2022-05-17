陸房地產投資 前4月降2.7％

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局16日公布多項4月經濟數據。其中，2022年1到4月，大陸全國房地產開發投資為人民幣3兆9,154億元，年減2.7%；其中，住宅投資人民幣2兆9,527億元，下降2.1%。

與此同時，今年1到4月，大陸商品房（房地產商開發後，以商品形式向市場販售的房產）銷售面積為3億9,768萬平方公尺，年減20.9%；其中，住宅銷售面積下降25.4%。

金額方面，1到4月大陸商品房銷售額人民幣3兆7,789億元，年減29.5%；其中，住宅銷售額下降32.2%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進坦言，從數據看，大陸房地產市場下降趨勢仍未扭轉，需要多條舉措紮實推進，包括信貸政策放鬆和紮實落實、房企融資環境繼續強化改善、銷售市場持續推進改善等。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄認為，房市銷售表現不佳，主要來自市場信心尚未完全恢復，以及大陸全國多地疫情散發，和政策多在需求端發力，後期還需考慮推出創新性政策等原因。

展望未來，陳霄說，整體來看，預計隨著疫情陰霾逐漸散去，政策效應將會逐漸顯現，預計6月之後的房地產銷售數據有望迎來明顯回升。

為扭轉房市，大陸央行、銀保監會15日首次發布有關「調整差別化住房信貸政策」的通知，對購買首間自住房的家庭，房貸利率下限可再減20個基點（0.2個百分點），意即最低首購房貸利率從現行的4.6%，進一步降至4.4%。同時，近期大陸多個城市也陸續「因城施策」，對限購、限貸等進行鬆綁，以提振市場。

房地產 人民幣 疫情

延伸閱讀

北韓宣導片引大陸熱議 「稱Omicron致死率低康復快」遭微博審查

疫情不斷 大陸國家衛健委主任：規劃永久性方艙醫院

中國4月消費年減11.1% 創逾兩年來新低

大陸日增本土感染1159例 上海趨緩

相關新聞

人民幣急跌 陸央行將加大干預加度

大陸中國社科院金融研究所副所長張明表示，近期人民幣兌美元匯率急跌引發了國內外市場普遍關注。主因是新冠疫情在深圳、上海等城...

李嘉誠時隔十年重返大陸土拍市場 「李超人」打什麼算盤？

香港首富、長江集團創辦人李嘉誠一舉一動引人關注，甚至被業界視為風向標。比如近期，一則李嘉誠旗下公司「和記黃埔」參與廣州土拍的訊息帶動熱議，大陸社會輿論認為這代表李嘉誠在睽違十年後要回大陸內地了。

經濟急劇惡化 陸4月失業率飆2年新高

受上海等多個城市防疫封控影響，大陸四月分工業和消費雙雙超預期大跌，創下逾兩年新低，城鎮調查失業率升至兩年新高。顯示四月大...

北京觀察／中國大陸經濟的「標誌性年分」

與上海陸家嘴論壇齊名的北京五道口首席經濟學家論壇，成這兩天的熱門話題。焦點在老智囊余永定身上，因他跟李稻葵有一段核酸的梗...

貴州抹茶揚帆出海 茶農笑開懷

在大陸「抹茶之都」貴州銅仁，熱銷海外的抹茶，在當地逐漸由喝演變成了一種新風尚——抹茶麵條、抹茶冰淇淋、抹茶雪花酥等抹茶系...

廈門16措施促外貿 推廣RCEP

廈門海關15日稱，今年以來外貿企業遭遇需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等多重的壓力，廈門海關發布16項舉措，促進外貿保穩提質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。