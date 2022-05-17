廈門16措施促外貿 推廣RCEP
廈門海關15日稱，今年以來外貿企業遭遇需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等多重的壓力，廈門海關發布16項舉措，促進外貿保穩提質。
中新社報導，這些措施從提升通關便利化水平、做好惠企紓困工作、保障產業鏈供應鏈穩定等3個方面，進一步激發外貿市場主體活力和企業發展內生動力。
廈門海關綜合業務處副處長蔡毅稱，該關將進一步推廣「提前申報、兩步申報、兩段准入」模式，優化取樣送檢流程，提高進口商品口岸通關效率；推進跨境貿易便利化專項行動，進一步壓縮通關時間，實現整體通關時間只減不增。
為切實幫助外貿企業解決困難，廈門海關啟動「惠企助穩」專項行動，通過「關企直通車」、穩外貿大調研、12360海關服務熱線等形式，及時收集企業問題，並建立「問題收集、聯合研判、反饋銷號」的問題清零工作機制。
與此同時，該關將進一步加大RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）等原產地政策推廣力度，綜合運用減免稅、政策性退稅、進口增值稅分期納稅等稅收政策，全力支持關區重大項目建設和重點商品進出口。
此外，為助力生物醫藥等廈門特色產業發展，廈門海關試點實施「一次評估、分批進口」；全力保障廈門-鄭州、廈門-南京等臨時郵路暢通，加強跨境電商轉關聯繫配合，支持拓展轉關線路和空中貨運航線，助力跨境電商產業創新發展。
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