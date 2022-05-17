廈門16措施促外貿 推廣RCEP

香港首富、長江集團創辦人李嘉誠一舉一動引人關注，甚至被業界視為風向標。比如近期，一則李嘉誠旗下公司「和記黃埔」參與廣州土拍的訊息帶動熱議，大陸社會輿論認為這代表李嘉誠在睽違十年後要回大陸內地了。

2022-05-16 22:39