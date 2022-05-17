貴州抹茶揚帆出海 茶農笑開懷

在大陸「抹茶之都」貴州銅仁，熱銷海外的抹茶，在當地逐漸由喝演變成了一種新風尚——抹茶麵條、抹茶冰淇淋、抹茶雪花酥等抹茶系列產品隨處可見，不少商店還銷售抹茶面膜、抹茶牙膏等日用品，備受年輕人青睞。

中新社報導，走進銅仁市江口縣觀音山茶園，一壟壟被蓋上黑色遮陽布的茶樹，宛如一條條黑絲帶蜿蜒在綠色的茶山上。伴著清脆的鳥鳴聲，十多名採茶工小心翼翼地揭開遮陽布，陽光下露出一片片綠得發亮的茶葉，並散發著淡淡清香。

年過五旬的陳啟勇是觀音山茶園主人，他一邊忙著指導工人用機械採收茶葉，一邊用手清理茶園的雜草。天氣好的話兩台機械一天能採收7000多斤鮮葉，用於製作抹茶的原料碾茶。

5年前，對於從事了大半輩子農業的陳啟勇來說，抹茶還是個新事物。如今，對於抹茶基地的管護和加工碾茶，他輕車熟路。為了更好地管護抹茶基地，他還特意去日本取經。

其實，陳啟勇最初不是茶農。2008年，江口大力發展茶產業，從不喝茶的陳啟勇帶頭種植茶葉1200畝。不過，當時的茶園主要生產名優茶，每到採摘期每天需上百名工人採茶，一年下來茶園收益甚微。

「如果繼續發展名優茶，全靠人工採摘成本過高，發展抹茶使用機械採收，不僅人力成本低且收益比原來更高。」陳啟勇說，2017年江口發展抹茶後，他便從茶園裡選出200多畝發展成抹茶基地。

陳啟勇打趣說，抹茶不是簡單地把綠茶磨成粉末，首先茶葉品質好還要乾淨，其次茶樹必須達到成年期和機械採收標準，相比普通茶葉，製作抹茶的茶葉需在採摘前進行遮陰覆蓋，降低茶多酚和咖啡碱含量，減少茶葉的苦澀味。

陳啟勇的茶園可採收三季，春季人工採收春茶，春茶採收後等到80%左右的茶青長到一芽二葉的時候蓋上遮陽網，20多天後使用機械採收抹茶茶青，7月再採收夏秋茶，一畝茶園收入從原來的3000多元人民幣，增加到7000多元。

目前，銅仁市擁有兩座抹茶精製綜合車間和50條碾茶初制生產線，抹茶原料基地10萬餘畝。「公司生產的高品質抹茶，最近接到的訂單主要來自美國、加拿大、法國。」貴州貴茶（集團）有限公司副總經理蘭方強說，目前公司年產抹茶1000噸左右，已出口到十多個國家和地區，帶動近十萬茶農增收。

數據顯示，全球抹茶年需求量1.2萬噸，全球抹茶生產總量只有5000噸左右，市場缺口巨大。作為大陸茶園種植面積大省，貴州提出將重點培育抹茶單品，助力貴州茶揚帆出海。