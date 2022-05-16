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中國前四月房地產投資降2.7% 預計下半年回升

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸房市萎靡，開發投資、銷售金額均下降。新華社
大陸房市萎靡，開發投資、銷售金額均下降。新華社

大陸國家統計局16日公布多項4月經濟數據。其中，2022年1到4月，大陸全國房地產開發投資為人民幣3兆9,154億元，年減2.7%；其中，住宅投資人民幣2兆9,527億元，下降2.1%。

與此同時，今年1到4月，大陸商品房（房地產商開發後，以商品形式向市場販售的房產）銷售面積為3億9,768萬平方公尺，年減20.9%；其中，住宅銷售面積下降25.4%。

金額方面，1到4月大陸商品房銷售額人民幣3兆7,789億元，年減29.5%；其中，住宅銷售額下降32.2%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進坦言，從數據看，大陸房地產市場下降趨勢仍未扭轉，需要多條舉措紮實推進，包括信貸政策放鬆和紮實落實、房企融資環境繼續強化改善、銷售市場持續推進改善等。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄認為，房市銷售表現不佳，主要來自市場信心尚未完全恢復，以及大陸全國多地疫情散發，和政策多在需求端發力，後期還需考慮推出創新性政策等原因。

展望未來，陳霄說，整體來看，預計隨著疫情陰霾逐漸散去，政策效應將會逐漸顯現，預計6月後房地產銷售數據有望迎來明顯回升。

為扭轉房市，大陸央行、銀保監會15日首次發布有關「調整差別化住房信貸政策」的通知，對購買首間自住房的家庭，房貸利率下限可再減20個基點（0.2個百分點），意即最低首購房貸利率從現行的4.6%，進一步降至4.4%。同時，近期大陸多個城市也陸續「因城施策」，對限購、限貸等進行鬆綁，以提振市場。

房地產 人民幣 疫情

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