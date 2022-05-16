紅色供應鏈告急 中國4月規上工業增加值負成長

多點散發的本土疫情重創紅色供應鏈。據大陸國家統計局16日宣布，2022年4月，大陸規模以上工業增加值年減2.9%，創2020年1到2月以來新低，這也是時隔超過兩年後再次出現負成長。其中，汽車製造業受創最深，年減31.8%。

大陸國家統計局16日公布工業、投資、消費、就業率等領域的多項4月經濟數據，在上海、河南、北京等多地本土疫情持續的背景下，相關表現持續承壓。

其中，以反映大型工業企業表現的規模以上工業增加值來看，1到4月實際成長4.0%，但4月單月數據為年減2.9%，較上月下降7.08%。

這是自大陸疫情爆發初期，規模以上工業增加值於2020年1到2月年減13.5%，同年3月年減1.1%後，時隔超過兩年再次出現負成長的表現。

分經濟類型來看，4月大陸國有控股企業增加值年減2.9%；股份制企業增長0.5%，外商及港澳台商投資企業下降16.1%最多；私營企業下降1.1%。

分產業來看，4月大陸41個大類行業中，僅18個行業年增率正成長，其中汽車製造業年減31.8%最多、通用設備製造業年減15.8%、紡織業下降6.3%、非金屬礦物製品業減6.2%、專用設備製造業降5.5%。

從產量來看，4月大陸汽車生產128.2萬輛，年減43.5%，不過新能源汽車生產33萬輛，年增42.2%。

投資表現上，大陸國家統計局公布，1到4月大陸全國固定資產投資（不含農戶）為人民幣15兆3,544億元，年增6.8%。其中，民間固定資產投資人民幣8兆6,872億元，年增5.3%。

但4月單月，固定資產投資（不含農戶）也較上月下降0.82%。另在大陸當局大力推動基礎建設的背景下，今年前4月，大陸基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）年增6.5%。

對於產業受到疫情衝擊，大陸國家統計局發言人付凌暉強調，中國大陸經濟體量可觀，抗風險衝擊韌性強。他指出，今年4月份，部分地區受疫情影響衝擊嚴重，但是從全國看，主要生產需求指標總量規模依然可觀。