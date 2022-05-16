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中國4月消費年減11.1% 創逾兩年來新低

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
受疫情影響，大陸四月消費持續放緩。（新華網）
受疫情影響，大陸四月消費持續放緩。（新華網）

受本土疫情影響，中國大陸經濟表現繼續下挫，4月社會消費品零售總額年減11.1%，較上月進一步下挫7.6個百分點，創下2020年3月以來新低。

據大陸國家統計局公布，2022年4月，大陸社會消費品零售總額人民幣2兆9,483億元，年減11.1%，前值（3月）為年減3.5%。

另累計1到4月，大陸社會消費品零售總額為人民幣13兆8,142億元，年減0.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額為人民幣12兆4,807億元，反增長0.8%，顯示汽車消費表現受疫情影響較深。

除此之外，從消費類型來看，今年1到4月，大陸餐飲收入人民幣1兆3,262億元，年減5.1%，4月單月收入僅人民幣2,609億元，年減22.7%最多。

線上消費方面，由於各地封控，1到4月大陸線上零售額人民幣3兆8,692億元，年增3.3%。

大陸國家統計局發言人付凌暉指出，今年以來，我國（中國大陸）經濟新的下滑壓力進一步加大；總體來看，4月疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，轉型升級、高質量發展的大勢沒有改變，穩定宏觀經濟大盤、實現發展預期目標有利條件較多。

就業數據方面，大陸國家統計局公布，1到4月，大陸全國城鎮新增就業406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7%。但4月單月，大陸全國城鎮調查失業率為6.1%，比上月上升0.3個百分點。

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