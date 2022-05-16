RCEP滿4月 浙企受益顯著

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江傳化華洋化工有限公司外貿員馬相飛在「杭州海關RCEP智能享惠服務平台」為一批即將出口日本的熒光增白劑查詢優惠稅率。結果顯示，熒光增白劑在RCEP項下的優惠稅率為3.6%，低於4.4%的最惠國稅率和5.3%的普通稅率。隨即，他向海關在線申請了RCEP原產地證書，這批產品在銷往日本時將享受到3000元（人民幣，下同）的關稅優惠。

新華社報導，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）自2022年1月1日生效實施以來，已滿4個月。據杭州海關統計，截至4月底，杭州海關共簽發RCEP原產地證書1萬2455份，簽證貨值34.98億元，自RCEP國家享惠進口3.21億元，幫助轄區企業實現進出口稅收優惠超過4000萬元，浙江省對其他RCEP成員國進出口同比增長10.5%。

RCEP落地實施後，浙江省紡織業、黃酒、日用品等傳統產業受益顯著。黃酒作為紹興市外貿出口的一張「金名片」，RCEP落地實施帶來的提升效應尤為明顯。「今年1至4月公司黃酒出口貨值近1200萬元，其中出口日本市場貨值占出口份額八成以上，比去年同期大幅增長89.3%。」浙江古越龍山紹興酒股份有限公司外貿部部長董海說。

杭州海關方面稱，當前外貿形勢複雜多變，杭州海關通過數位賦能原產地服務、培塑享惠典型、清零享惠問題等舉措推動RCEP減稅便企政策惠及更多外貿主體，充分釋放RCEP政策紅利。

海關 日本 人民幣

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