廣西RCEP行動方案 助大陸東協自貿區3.0

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

5月14日，廣西壯族自治區商務廳指出，為推動與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國投資合作提質擴量，廣西壯族自治區人民政府日前印發《廣西高質量實施RCEP行動方案（2022—2025年）》。

中新社報導，《方案》提出到2025年，廣西建設3個以上年交易額超過1000億元人民幣的能源、礦產、糧食等大宗商品交易中心（平台），以及RCEP（南寧）國際博覽中心、RCEP企業服務中心、中國—東協／RCEP國際知識產權運營中心等綜合性服務平台，實現與RCEP其他成員國雙向投資額翻番（倍增），為中國—東協自由貿易區3.0版建設提供廣西經驗。

《方案》還把建成電子信息、化工新材料、汽車和新能源汽車、金屬新材料等跨境產業鏈，廣西北部灣港外貿集裝箱吞吐量達到200萬標箱以上，廣西陸路口岸出入境貨車超過100萬輛次，國際航空貨郵吞吐量達到8萬噸以上列入工作計畫。

對此，廣西商務廳表示，廣西將擴展精細化工、電子信息、鋼材等產品對東協國家出口，加強與日本、韓國汽車產業合作，開通對日韓的農產品冷鏈運輸專線，擴大沃柑、沙田柚、火龍果、羅漢果、六堡茶等對日韓出口規模，重點支持在越南、泰國、馬來西亞等國家建設公共海外倉。

同時，廣西將創建大陸國家進口貿易促進創新示範區，在廣西北部灣經濟區建設東南亞特色產品進口基地，吸引RCEP其他成員國相關機構在廣西設立商品展示交易採購中心。

打造面向東協跨境產業鏈方面，廣西將發展壯大面向RCEP其他成員國的向海新興產業，發展邊境特色商品深加工產業，構建西部陸海新通道沿線跨境產業鏈，完善東協國家貨幣跨境現鈔調運體系，支持RCEP其他成員國設立銀行等金融機構。

聚焦西部陸海新通道建設，廣西將加快完善以東協為重點的國際跨境物流節點，在RCEP其他成員國設立集裝箱還箱點。擴大以廣西為始發地的直達中歐班列規模，吸引更多東協國家貨源通過跨境鐵路、公路經廣西接入中歐班列。

東協 自治區

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