福州海關20措施 助企RCEP享惠

福州海關14日在促循環保暢通、提質效促增長等四方面制定了20條措施，促進外貿保穩提質。

中新社報導，今年前4月，福建省外貿進出口5826.8億元（人民幣，下同），同比增長8.3%；其中出口3497億元，同比增長10.8%。

今年1月1日生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），將夯實福建外貿基本盤。福州海關將助力企業搶抓RCEP機遇，梳理出口RCEP成員方重點企業和商品清單，精準開展RCEP等自貿協定關稅政策宣傳工作，與地方政府部門共建RCEP進出口企業智能服務平台。實施點對點指導，積極推廣經核准出口商制度，落實原產地證書自助列印等改革。搭建關企協同機制，收集、預警、應對出口貨物在RCEP成員方享惠受阻情況，順暢企業出口享惠。

在促循環保暢通方面，福州海關保障福建產業鏈供應鏈循環暢通，深化實施進口大宗資源性產品先放後檢、依企業申請改革，試點開展進口大宗資源性產品品質項目檢驗採信第三方機構檢驗鑒定結果。加快福建電子信息等高科技企業產業鏈與關鍵物料口岸通關速度。

福州海關稱，運用「人工智能+物聯網+監管」模式，建設完善江陰港智慧監管平台；支持關區內符合條件的地市開行中歐班列，提升武夷山中歐班列跨境運輸便利化水平；支持航運企業在福州、寧德、莆田等港口規範有序開展內外貿集裝箱同船運輸業務。支持郵政企業開拓進出境郵路，保障境內外用郵需求。實施跨境電商出口跨關區轉關業務，拓展關區跨境電商貨物出口通道。

如何提質效促增長？福州海關將優化工作流程，進一步加快審批速度；落實進口關稅配額通關無紙化；設立進出口鮮活易腐農食產品屬地查檢綠色通道。出口食品生產企業備案辦理由5個工作日壓縮為3個工作日，材料齊全情況下予以當場辦結。進境食品、授權的動植物檢疫審批辦理時長由20個工作日壓縮至10個工作日。

福建省是對台先行先試區域，閩台經貿往來密切。福州海關將進一步推動閩台貿易往來，探索「郵路+跨境電商」監管模式，保障海峽兩岸通郵順暢。發揮嵐台物流通道優勢，打造行郵物品海空聯運集聚區，促進閩台海運業務發展。