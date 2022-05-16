數位人民幣 使用越來越廣泛

來自四川成都的張女士在廣州市地標性建築廣州塔上購買一個紀念品。跟以前不同的是，這次她選擇使用數位人民幣支付。「我感覺很方便，軟體下載、帳號註冊等，用時不到1分鐘，安全、方便、快捷！」她說。

新華社報導，當前，越來越多的大陸民眾嘗試體驗數位人民幣。加上銀行機構、互聯網公司、零售終端等的推動，數位人民幣在大陸的使用場景越來越廣泛。

2017年以來，數位人民幣已在深圳、蘇州、雄安新區、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連等地和2022年北京冬奧會場景開展數位人民幣試點，基本涵蓋了長三角、珠三角、京津冀、中部、西部、東北、西北等不同地區。

今年4月2日，中國人民銀行（大陸央行）發布，在前期試點地區基礎上，增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運會的6個城市作為試點地區，北京市和河北省張家口市在2022年北京冬奧會、冬殘奧會場景試點結束後轉為試點地區。

廣州塔旅遊文化有限公司經營管理分公司財務部經理劉屹英指出，從4月15日開始，遊客可以在售票窗口、旅遊商品門店、餐飲店等使用數位人民幣支付。「數位人民幣受到了遊客的歡迎。特別是五一假期後，我們推出了優惠支付活動，使用的遊客數量逐漸增加。」

在廣州塔附近的廣州有軌電車海珠線車站，車載檢票機及站台檢票機經過改造後也支持數位人民幣支付。廣州有軌電車公司副總經理兼總工程師蘇浚說，自從4月啟動數位人民幣支付，已累計數百單數位人民幣支付。

京東、騰訊、美團、嗶哩嗶哩等互聯網平台也在迎接數位人民幣的到來。目前騰訊旗下的社交軟體微信已在所有試點地區中全面開放對數位人民幣的支持。截至2021年底，試點區域可應用場景超過800萬個；騰訊公司相關負責人表示，公司自2018年2月開始深度參與調研數位人民幣項目，參與設計、研發、運營等多個環節，為數位人民幣項目落地提供了支持。

美團數據顯示，自美團2021年9月參與數位人民幣試點至2022年5月初，超過500萬個數位人民幣子錢包被推送至美團App，超過400萬用戶在美團用數位人民幣消費。

來自中國人民銀行的數據顯示，截至2021年12月31日，數位人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額875.65億元人民幣。