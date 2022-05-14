疫情下如何「穩消費」？ 陸學者：發現金、收入再分配

2022清華五道口首席經濟學家論壇於14日舉辦，其中「內需」、「促進消費」成為經濟學家熱議的關鍵詞。中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，目前大陸經濟主要問題不在於貨幣政策寬鬆度，而在於市場有效需求不足；中泰證券首席經濟學家李迅雷則指出，應該從居民消費端下手，通過收入再分配來改革；清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵則建議，應直接對受疫情影響的百姓發放現金，穩住未來消費。

管濤表示，疫情防控在Omicron變異病毒下面臨新的挑戰，影響到大陸國內經濟循環暢通，增加市場主體的經營困難，同時也影響到投資者、消費者的信心，以及一些政策的傳導。他指出，「目前主要問題不在於貨幣政策的寬鬆程度，而是市場有效需求不足。」

對於內循環暢通問題，李迅雷表示，目前大陸政策在暢通內循環上主要還是通過基礎建設的投資，但這還不夠。而目前居民消費動能還未起來，民眾現在寧可把貸款還了，也不太願意借貸款，地產的銷量各方面也是明顯走落。因此他建議政府應加大財政政策力度，可發放消費券。

與此同時，李迅雷也提到或可通過收入再分配來改革，2021年大陸個稅佔比僅7.3%，美國該數據是47%，這意味大陸難以有效對高收入族群進行有效徵稅，所以改革勢在必行。另外第三次分配要增加企業責任，增加企業的慈善事業，多種舉措並行以改善居民的收入結構，提高中等收入組的收入水平，這樣有利於大陸經濟的可持續增長。

李稻葵表示，疫情來了後很多消費下降，不僅是因為網購阻滯，還因為很多百姓收入下降；收入下降之後消費下降，這種消費下降有歷史的慣性。他進一步指出，根據數據研究發現，今天消費下降1%，未來七八年都會下降，會有心理的陰影。所以他建議，為了保住居民的消費，要對受疫情影響的百姓直接給予現金補助。