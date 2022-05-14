快訊

馬祖中華電信斷訊民眾哀號 目前冒雨搶修中

普亭被爆罹患血癌！開刀後下令出兵烏克蘭 俄大亨：簡直瘋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下如何「穩消費」？ 陸學者：發現金、收入再分配

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中泰證券首席經濟學家李迅雷認為大陸內循環應該提升居民消費的部分。圖截取自清華五道口首席經濟學家視頻
中泰證券首席經濟學家李迅雷認為大陸內循環應該提升居民消費的部分。圖截取自清華五道口首席經濟學家視頻

2022清華五道口首席經濟學家論壇於14日舉辦，其中「內需」、「促進消費」成為經濟學家熱議的關鍵詞。中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，目前大陸經濟主要問題不在於貨幣政策寬鬆度，而在於市場有效需求不足；中泰證券首席經濟學家李迅雷則指出，應該從居民消費端下手，通過收入再分配來改革；清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵則建議，應直接對受疫情影響的百姓發放現金，穩住未來消費。

管濤表示，疫情防控在Omicron變異病毒下面臨新的挑戰，影響到大陸國內經濟循環暢通，增加市場主體的經營困難，同時也影響到投資者、消費者的信心，以及一些政策的傳導。他指出，「目前主要問題不在於貨幣政策的寬鬆程度，而是市場有效需求不足。」

對於內循環暢通問題，李迅雷表示，目前大陸政策在暢通內循環上主要還是通過基礎建設的投資，但這還不夠。而目前居民消費動能還未起來，民眾現在寧可把貸款還了，也不太願意借貸款，地產的銷量各方面也是明顯走落。因此他建議政府應加大財政政策力度，可發放消費券。

與此同時，李迅雷也提到或可通過收入再分配來改革，2021年大陸個稅佔比僅7.3%，美國該數據是47%，這意味大陸難以有效對高收入族群進行有效徵稅，所以改革勢在必行。另外第三次分配要增加企業責任，增加企業的慈善事業，多種舉措並行以改善居民的收入結構，提高中等收入組的收入水平，這樣有利於大陸經濟的可持續增長。

李稻葵表示，疫情來了後很多消費下降，不僅是因為網購阻滯，還因為很多百姓收入下降；收入下降之後消費下降，這種消費下降有歷史的慣性。他進一步指出，根據數據研究發現，今天消費下降1%，未來七八年都會下降，會有心理的陰影。所以他建議，為了保住居民的消費，要對受疫情影響的百姓直接給予現金補助。

疫情 清華大學

延伸閱讀

生涯3000安難度變超高 胖卡布達標後現役恐後繼無人

MLB／弗里曼兩分砲擊沈老東家 道奇再戰勇士終於占上風

MLB／前隊友對決勇士大獲全勝 簡森關門慘遭球迷噓聲伺候

MLB／首打席就不留情面 弗里曼本季首轟獻給前東家

相關新聞

美中概股預摘牌危機恐持續擴大 回港上市也面臨考驗

中美角力升級，美國日前再將11家中企列入「預摘牌名單」，據統計，預摘牌中概股總數已超過百家。有分析師認為，短期內來看，納...

林毅夫：大陸GDP遲早是美國2倍 美國必須維護雙方關係

對於目前全球經濟變動劇烈之下大陸的戰略抉擇，林毅夫5月14日出席活動時，給予「保持動態經濟發展」以及「保持開放態度」這兩...

國泰迎復甦下月招3000人 未來徵才數目可能達到7000人

港府5月起放寬抵港航班熔斷機制，加上歐美解除防疫管制，航空業報復性出遊市場可期，國泰航空計畫下月招聘人手，初步估計最少招...

上海市長：為「社會面有序放開」做好全面準備

上海市疫情趨緩，官方日前已宣稱要在5月中旬實現社會面清零，上海市長龔正14日進一步表示，要做好常態化防控各項準備工作，以...

疫情下如何「穩消費」？ 陸學者：發現金、收入再分配

2022清華五道口首席經濟學家論壇於14日舉辦，其中「內需」、「促進消費」成為經濟學家熱議的關鍵詞。中銀國際證券全球首席...

救經濟再解鎖 陸多地允許二孩以上家庭可再買一房

大陸房市不佳、經濟面臨下行挑戰，多地近期接連鬆綁房市，如今更出大招，頻出針對二孩、三孩家庭的購房利多政策。比如，廣東東莞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。