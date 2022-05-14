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救經濟再解鎖 陸多地允許二孩以上家庭可再買一房

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
多地近期出大招，頻出針對二孩、三孩家庭的購房利多政策。圖／取自中新網
多地近期出大招，頻出針對二孩、三孩家庭的購房利多政策。圖／取自中新網

大陸房市不佳、經濟面臨下行挑戰，多地近期接連鬆綁房市，如今更出大招，頻出針對二孩、三孩家庭的購房利多政策。比如，廣東東莞14日凌晨連發七條穩房市措施，其中，最引人注目的，是「二孩或三孩家庭，允許新增購一套房」。

中新網報導，東莞市住房和城鄉建設局等部門14日印發的「關於促進房地產市場平穩健康發展的通知」中指出，響應優化生育政策的精神，對符合生育政策生育二孩或三孩的居民家庭，允許其新增購買一套商品住房，其中非本市戶籍居民家庭需提供購房之日前3年內在該市累計繳納24個月以上社保或個稅證明。

江蘇省省會南京13日下午也傳出「南京開放二孩家庭購買三套房」的聲音，「南京房地產業協會」微信公眾號也證實此消息。新政顯示，自11日起，生育兩個孩子及以上南京戶籍居民家庭，可新增購買一套商品住房，同時可享受相關銀行最優惠貸款利率等支持。其中，對二孩及以上家庭的認定，有2個必備條件，第一，夫妻一方或雙方為南京戶籍；第二，現家庭有兩個及以上子女，且至少有一個未成年子女。

江蘇省無錫也針對多孩家庭頒布新政。4月25日，在江蘇省無錫市衛健委發布的「關於積極推動改善生育二個孩子及以上家庭居住條件的通知」中明確，生育兩個孩子及以上的無錫戶籍居民家庭，可在限購區域新增購買一套商品住房，同時提高此類家庭的公積金貸款額度。

對此，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，對於多孩家庭可以多增加一套商品住房的購房資格，使得此類家庭可以突破限購約束，進而能入市認購房屋。這將幫助相關家庭更順暢認購房產，也有助於促進大陸房地產市場行情的活躍。

除了購房資格放鬆，更早之前，大陸多地便已在購房補貼等方面對二孩、三孩子家庭予以加成。以四川省為例，5月以來，四川省便有多地的二、三孩家庭迎來利多。

例如，四川自貢要求，對符合政策生育二孩、三孩的家庭，在中心城區購買新建普通商品住房的給予每平方公尺人民幣200元的購房補貼；購買普通二手住房的，按總房款的0.5%給予補貼。

業界普遍認為，針對二孩、三孩家庭的購房寬鬆政策將是未來大陸房市調控重點方向之一。

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