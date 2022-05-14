林毅夫：大陸GDP遲早是美國2倍 美國必須維護雙方關係

對於目前全球經濟變動劇烈之下大陸的戰略抉擇，林毅夫5月14日出席活動時，給予「保持動態經濟發展」以及「保持開放態度」這兩個建議。

據澎湃新聞報導，現為北京大學新結構經濟學研究院院長的林毅夫，在出席「2022清華五道口首席經濟學家論壇」上表示，大陸最好的戰略，一條是保持動態的經濟發展，一條是保持開放的態度。

林毅夫認為，大陸仍處在迎頭趕上的過程當中，人均GDP相當於美國四分之一水準。「中國現在的技術滲透率類似於20世紀40年代的德國、50年代的日本、80年代的韓國，這種後來居上模式的國家增長會有8%-9%。中國的後發者優勢對應著每年8%的增長潛質」。

他還表示，按照購買力平價計算，中國大陸已是全球最大的經濟體，國內市場龐大且國際經濟占比份額高。同時也有較好的政治環境去保證穩定增長。

林毅夫強調，現在大陸是120多個國家最大的交易夥伴國、70多個國家的第二大交易夥伴，因此，對於全球90%的國家來說，大陸要麼是他們最大的貿易合作夥伴國，要麼就是第二大。貿易是雙贏的，其他國家和大陸打交道做交易，他們從雙邊貿易當中獲益良多，「中國增長將會是其他國家的機會」。

另，據鳳凰網財經報導，林毅夫還指出，未來大陸人均GDP占美國的50%、人口實際上是美國的4倍，總有一天會是美國經濟總量的2倍。「那一天到來了，美國將不得不做一個平衡和抉擇，必須跟中國做貿易，必須跟中國維護好關係。尤其只有跟中國打交道，才能維持自己的就業率，才能確保他們的國家有獲益，保持正常的經濟關係，這樣樹立的全球新秩序，是穩定和平的新秩序」。

而出席這場會議的還有具有官方身分的重要經濟智囊，如曾任大陸國家外匯局國際收支司司長的中銀國際證券全球首席經濟學家管濤指出，大陸經濟目前面臨「疫情防控」、「美國聯準會的利率緊縮」、「俄烏衝突衝擊」三大挑戰。

在疫情影響上，他強調，主要的問題不是貨幣政策寬不寬鬆、市場上不缺錢，主要的問題是受到疫情蔓延的影響，市場有效需求不足，「所以今年能不能夠更好地統籌疫情防控和經濟社會發展？對內關係到穩增長的目標能不能實現，對外關係到能不能有效應對外部超預期的衝擊」。

大陸全國政協經濟委員會副主任劉世錦則指出，「國內只要放開、允許競爭，中國的企業一點都不差」，特別對於汽車展業而言，他認為，特斯拉在大陸設立工廠後形成了產業鏈，大陸的新能源汽車也可以共用，有些不比特斯拉差。

他強調，綠色新能源技術要開放，開放以後國際貿易、投資、技術轉讓會更加活躍，同時發達國家在綠色創新領域比發展中國家有更多的資金和技術的支援，對全球的發展也會產生更積極的影響。