大陸日新增1,979例染疫 疫情依然嚴峻複雜

據大陸國家衛健委通報，5月13日，中國大陸報告新增本土新冠肺炎確診病例253例，其中上海194例、北京32例、河南7例；報告新增本土無症狀感染者1,726例，其中上海1,487例、四川90例、河南40例。

截至13日24時，中國大陸現有確診病例6,353例，其中重症病例384例，尚在醫學觀察的密切接觸者34萬3,896人，尚在醫學觀察的無症狀感染者6萬1,780例（境外輸入469例）。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒在13日下午舉行的記者會中表示，近幾日，中國大陸新增本土確診病例和無症狀感染者繼續下降，但有的地方本土傳播尚未完全阻斷，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，當前上海市疫情整體向好，全市新增感染者呈現穩定下降趨勢；吉林省疫情處於掃尾階段；北京市近日新增感染者數量有所減少，顯示防控措施具有針對性和效果，但仍有未處於管控狀態的感染者報告，社區傳播風險尚未完全阻斷。

另，四川廣安的疫情尚在發展中，需要從速進行疫調排查和管控。河南、江蘇、浙江、江西、遼寧等地疫情漸趨平穩，仍需努力盡快清零。

雷正龍稱，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷演化，疫情最終走向還存在很大不確定性，中國仍將持續面臨「外防輸入、內防反彈」的巨大壓力。各地要進一步拓寬監測範圍和渠道，提升監測敏感性，同時加強應急處置隊伍建設、做好隔離和救治資源應急準備。