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「民心向俄」 民調：八成大陸民眾對俄持正面態度

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
俄烏戰爭爆發後的民調顯示，大陸民眾對俄國持正面態度比例達八成，同時對烏克蘭則還不到過半。（路透社）
俄烏戰爭爆發後的民調顯示，大陸民眾對俄國持正面態度比例達八成，同時對烏克蘭則還不到過半。（路透社）

俄烏戰爭進行以來，中共官方一向強調立場中立、不干涉，甚至多次駁斥事先知情的說法。而中歐智庫最新發布的民調顯示，戰爭爆發後，仍有高達八成大陸民眾對俄國持正面態度，不因俄國「特別軍事行動」而有變化。

總部位於斯洛伐克，在捷克、奧地利設有分支機構的中歐重要智庫「中歐亞洲研究中心」（The Central European Institute of Asian Studies）5月12日發布《俄烏戰爭時期中國人的世界觀》調查報告，這份3月9日至23日針對3,039位大陸民眾的民調結果指出，大陸民眾在很大程度上支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，同時對美國的看法則明顯惡化。

民調指出，大陸民眾對俄國感到正面與非常正面的比例家總達79.8%，僅有12%持負面看法，同時有近八成民調表示，過去三年來對俄國觀點改善。俄國是調查大陸民眾態度的25國當中最正面的國家，同時烏克蘭則有高達46%民眾持負面態度。主持調查的捷克布爾諾孟德爾大學教授塔斯坎易（Richard Q. Turcsanyi）解讀，這顯示大陸民眾並未對俄羅斯的舉動感到不安，實際上似乎在戰爭中支持俄羅斯。

整體調查結果則顯示，大陸受訪者在俄羅斯之外，其他持正面態度看待的國家是巴基斯坦、新加坡、北韓和德國。反過來，受到負面評價的國家則包括美國、印度、日本、越南、南韓和烏克蘭。位列榜首的美國，有60%民眾持負面看法，認為過去三年對美國觀感變差的民眾則有59.09%。塔斯坎易認為，「雙邊關係是推動中國人對外交往的重要因素。中國的國內宣傳似乎奏效了」。

另一位學者曼徹斯特中國研究所研究員王濤則指出，在新冠肺炎疫苗方面，高達55%的受訪者不願意接種美國製造的新冠疫苗，49%的受訪者不願意接種歐洲疫苗，「中國民眾對西方疫苗的懷疑非常普遍，未來可能是一個真正的挑戰」。

最後，值得注意的是，當受訪者被問及台灣人是否為手足同胞時，僅有56%具有這種看法，這個比例遠低於對香港的67%，甚至低於對海外華僑的62%。相較之下，對於同樣居住在大陸者，則超過91%的受訪者表示具有手足情誼。

俄烏戰爭 美國

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