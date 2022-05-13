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大學生就業難 大陸打擊虛假招聘、防止就業歧視　

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院辦公廳近日發布通知，堅決防止就業歧視。（圖／取自界面新聞）
大陸國務院辦公廳近日發布通知，堅決防止就業歧視。（圖／取自界面新聞）

大陸千萬大學生畢業就業問題嚴峻，日前就傳出大陸車企理想汽車解約即將畢業的入職在校生。大陸國務院辦公廳近日發布通知，防止和糾正性別、年齡、學歷等就業歧視，打擊虛假招聘、售賣履歷等違法犯罪活動。

據中國政府網消息指出，大陸國務院辦公廳印發「關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知」，堅決防止和糾正性別、年齡、學歷等就業歧視，打擊「黑職介（介紹工作、提供職缺的公司）」、虛假招聘、售賣履歷等違法犯罪活動，堅決治理付費實習、濫用試用期、拖欠試用期工資等違規行為。

「通知」稱，督促用人單位（公司）與大專院校畢業生簽訂勞動（聘用）合約或就業協議書，明確雙方的權利義務、違約責任及處理方式，維護畢業生合法就業權益；對存在就業歧視、詐欺等問題的用人公司，及時向畢業生發布警示提醒。

通知提出，要擴大青年職業技能培訓規模，拓展學徒培訓、技能研修、新職業培訓等多種模式；鼓勵大專院校畢業生等青年在獲得學歷證書的同時，獲得相關職業資格證書或職業技能等級證書。

在擴大就業實習規模方面，通知規定，實施（人民幣）百萬就業實習職位募集計畫，支持企事業單位、社會組織、政府投資項目、科研項目等設立實習職位，按規定給予就業實習補貼；鼓勵有條件的地方或用人單位為實習人員購買商業醫療保險，提高實習保障水準。

而離校未就業的大專院校畢業生，到基層實習基地參加實習，或者到企、事業單位參加項目研究的，視同基層工作經歷，自報到之日起計算。

實習 青年

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