快訊

全院都收確診者 柯文哲宣布：和平醫院轉成防疫醫院

北韓疫情爆發「不明發熱」？35萬確診破口之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球哪邊塞港嚴重？平均在港時間上海2.12天 美西7.8天

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
陸媒報導上海港嚴重塞港，但上港集團否認，圖為上海洋山港碼頭。新華社
陸媒報導上海港嚴重塞港，但上港集團否認，圖為上海洋山港碼頭。新華社

復工復產的關鍵指標之一在於港口是否能順暢運行。部分媒體報導，上海疫情防控導致塞港狀況惡化，但大陸交通運輸部12日晚間發布的《航運交易公報》（以下簡稱《公報》）顯示，4月份，大陸主要港口綜合服務水平保持平穩，反而歐美主要港口在港時間增長。

船舶在港時間是指，船舶抵達港口待泊錨地到靠泊完成裝卸作業離開泊位之間的總時長。該指標能體現港口設施設備、引航、調度、裝卸、集疏運、口岸通關等綜合效率；而船舶在泊時間是指，船舶抵靠泊位進行裝卸作業到完成作業離開泊位的總時長。該指標主要反映了港口在泊期間的裝卸作業效率。

公報顯示，大陸港口4月份船舶平均在港時間、在泊時間分別為1.80天（上期1.78天）、1.07天（上期1.10天），與上期相比基本持平，且優於其他11個國外主要港口船舶平均在港在泊時間（3.30天、2.40天）。

其中上海港平均在港時間2.12天，年減34.0%。美國西海岸主要港口平均在港時間較長，洛杉磯港和長灘港在港時間分別為7.80天和6.98天。其他歐美港口平均在港時間也呈現上升趨勢，其中紐約港和漢堡港船舶平均在港時間分別為3.88天和4.19天，年增67.2%和92.2%。

事實上，美國港口自疫情發生以來，塞港狀況嚴峻，除了因碼頭工人、貨運司機因染疫無法上工外，近期還有美國西岸碼頭工人與貨物裝卸公司正進行勞資談判，全球貨物運輸的風險仍未減緩。

美國 疫情 上海

延伸閱讀

廣達：Q2筆電出貨季減20% 訂單與需求不變、沒有跑掉

安平漁港新設資收站方便民眾換好康 單月回收量592公斤

上海疫情陷膠著 新增染疫近2,000例 較前一日增逾四成

低運價時代過去了

相關新聞

大陸4月汽車銷量創十年新低 傳將推新一輪「汽車下鄉」

根據中國汽車工業協會公布的數據，4月，大陸汽車產銷分別為120.5萬輛和118.1萬輛，較去年同期分別大減46.1%和4...

深圳4月財政收入大減逾四成 上海將發債近3,000億元

疫情不僅衝擊經濟，也重創大陸地方政府的財政收入。上海《第一財經》報導，大陸地方財政收支矛盾正不斷加大。今年第1季，深圳市...

在岸人民幣對美元跌破6.80關口 創逾20個月新低

隨著美元持續走強，人民幣對美元中間價13日報6.7898，大幅下調606個基點，為連續第六個交易日走跌，創2020年9月...

稱台灣文化不同中華文化 國台辦：游錫堃必遭歷史唾棄

立法院長游錫堃近日稱「台灣文化現在不等於中華文化」，對此，國台辦發言人朱鳳蓮13日回應，台灣的地域文化根源於中華文化，游...

大陸要求各省以地級市為單位 建設一定數量方艙醫院

中國大陸除要求大城市要建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，大陸還將進一步要求各省以...

官方重拳出手 「知網」涉壟斷遭立案調查

大陸學術資料庫「知網」（CNKI）近期爭議頻傳，官方終於在5月13日正式宣布，對其壟斷行為進行立案調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。