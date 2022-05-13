大陸4月汽車銷量創十年新低 傳將推新一輪「汽車下鄉」

根據中國汽車工業協會公布的數據，4月，大陸汽車產銷分別為120.5萬輛和118.1萬輛，較去年同期分別大減46.1%和47.6%，並創近十年來月度數據新低。據傳，大陸官方為此最快本月就會宣布推出新一輪「汽車下鄉」政策。

上海報業集團旗下財經新媒體《財聯社》13日引述業內權威人士消息稱，新一輪「汽車下鄉」政策將於近期發布。今年2月，大陸國務院發布「『十四五』推進農業農村現代化規劃」就曾提到，將鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施家具家裝下鄉補貼和新一輪「汽車下鄉」，促進農村居民耐用消費品更新換代。

「汽車下鄉」是大陸在全球金融海嘯爆發後，於2009年初推出的刺激內需消費政策。當時對農村購買1.3升及以下排量的微型客車，以及將三輪汽車或低速貨車報廢換購輕型載貨車的，給予一次性財政補貼。

例如，購買微型載貨車、輕型載貨車和微型客車，售價在人民幣5萬元及以下的，補貼銷售價格的10%；售價5萬元以上的，定額補貼人民幣5,000元。

大陸經濟日報指出，大陸4月汽車產銷創近十年來月度銷量新低，只是疫情多點散發導致的非常態。中國大陸汽車市場規模大，而且韌性足、潛力大，「不僅沒必要看空，還應積極做多」。

報導指出，2020年武漢疫情暴發後的頭兩個月，大陸汽車市場也出現過類似暴跌情況，但全年產銷分別實現了2,523萬輛和2,531萬輛。大陸國務院辦公廳已下發「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，多處涉及汽車消費。從地方來看，一大批促進汽車消費的政策也在陸續推出。