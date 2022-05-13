在岸人民幣對美元跌破6.80關口 創逾20個月新低

隨著美元持續走強，人民幣對美元中間價13日報6.7898，大幅下調606個基點，為連續第六個交易日走跌，創2020年9月30日來新低，本周累計調貶1,566個基點。在岸人民幣對美元匯率13日開盤後也持續走低，盤中更跌破6.80大關，為2020年9月以來首次。與此同時，離岸人民幣也同樣走低。

4月以來，人民幣對美元就持續貶值。4月，人民幣對美元即期匯率較3月底累計大貶2,433個基點，貶值幅度達3.8%，月跌幅超過2018年6月，並刷新1994年人民幣匯率併軌以來最大單月跌幅。當月人民幣盤中還一度跌破6.65關口，創2020年11月以來的新低。

進入5月後，人民幣對美元匯率持續疲弱，除受美元指數快速升值影響外，疫情與各地封控重創中國經濟也是重要原因。

招商銀行首席經濟學家丁安華指出，人民幣貶值的原因來自多方面，包括美元指數在升息周期中的持續升值，中美利差倒掛引發的資金外流。而中國經濟下行的壓力增大，出口增速放緩，結匯盤對匯率的支撐弱化也是原因。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤本月初發布的研究報告預期，未來幾個月人民幣對美元會進一步走弱，甚至會在年中跌破1美元對人民幣7元的重要關口，但年底可能回到6.90。

汪濤認為，年底中國經濟增長勢頭或將企穩反彈，市場信心可能有所改善。2023年，中國經濟可望進一步復甦，加上美元走弱，因此人民幣對美元匯率在2023年底可能小幅升至6.70。