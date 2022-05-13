深圳4月財政收入大減逾四成 上海將發債近3,000億元

疫情不僅衝擊經濟，也重創大陸地方政府的財政收入。上海《第一財經》報導，大陸地方財政收支矛盾正不斷加大。今年第1季，深圳市一般公共預算收入還保持微幅增長，但4月卻大減約44%。另，上海市政府則將於下周一（16日）發債人民幣654.8億元（約新台幣2,946.6億元）。

對於4月財政收入大跌，深圳市財政局解釋稱，主要原因是大陸中央實施增值稅留抵退稅、製造業中小微企業緩稅等組合式稅費支持政策導致的政策性減收。

報導稱，今年人民幣1.5兆元增值稅留抵退稅新政在4月1日起正式實施。由於疫情衝擊下企業困難加劇，財稅部門加快退稅進度。根據大陸稅務總局數據，4月增值稅留抵退稅規模高達人民幣8,015億元。

《第一財經》指出，這反映到地方財政收入上，即第一大稅種—增值稅收入大幅減少。但此舉增加了企業現金流，緩解企業資金壓力，從中長期看，有利於涵養稅源，增加財政收入。

受退稅、減稅、緩稅政策影響，大陸不少地方政府與深圳一樣，今年前四個月尤其是4月的財政收入都出現明顯下降。例如，今年前四個月，廣西南寧一般公共預算收入年比減少約6%，江蘇常州下滑4.5%，湖南株洲下降約4.9%。

《第一財經》表示，由於4月疫情擴散，不少居民隔離在家，部分企業停工停產，這也對地方財政收入造成衝擊。

報導稱，為緩解地方財政困難，支持退稅減稅等政策實施，目前大陸中央財政通過加快籌集資金，增加對地方轉移支付力度，支持基層落實減稅降費和重點民生的人民幣8,000億元轉移支付資金已在4月全部下達至地方。

另一方面，為對沖經濟下行壓力，地方政府在稅收收入下滑的情況下，也通過加快發行地方政府債券籌資，來保障重大項目建設，發揮債券資金穩投資、穩增長的效應。

據廣發證券統計，今年前四個月，大陸新增地方債人民幣1兆6,813億元，超過2019年至2021年同期水準。其中，廣東新增地方債發行規模最大，達到人民幣1,727億元。

根據上海市財政局網站訊息，上海市政府將於5月16日招標發行一批再融資債券，包括再融資一般債券和再融資專項債券，規模合計人民幣654.8億元。

《上觀新聞》指出，再融資債券屬於地方政府債券的一種，是用於償還到期地方政府債券本金的債券，不能直接用於項目建設。

今年3月，上海已發行兩期一般債券和三期專項債券，規模合計達人民幣300億元。有別於再融資債券，這兩類債券可用於城市建設項目，如：建路修橋、汙水處理、河道整治等等。