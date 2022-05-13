中芯國際：將透過其他廠產出 彌補疫情對上海廠影響

對於當前新冠疫情對上海廠帶來的影響，中芯國際CEO趙海軍13日在電話業績說明會上表示，將透過後續的生產加速和其他廠區的產出增長來補償。

趙海軍表示，疫情對工廠存在影響但目前「不是特別大」，不過他也坦言，疫情對整個長鏈的影響，如對下游的封裝測試和運輸的影響較大，至於具體有多少影響，只有等待疫情完全結束之後才能給出確切答覆。

趙海軍補充，第1季疫情對天津、深圳工廠的影響低於預期，「天津的疫情9到11天就結束了，而且天津工廠的晶圓是增量單位，靠增量就把影響『抹平』」。

中芯國際董事長高永崗則表示，由於上海疫情還在進行中，第2季疫情的整體影響不好判斷，公司在制定第2季指標時按照5%左右的影響做出了預期，公司會努力把影響控制在這樣的範圍內。

從財務數據上來看，中芯國際第1季交出漂亮成績。中芯國際12日晚間發布今年第1季財報，營收18.42億美元，年增66.9%；淨利潤4.47億美元，年增181.5%。其中毛利率40.7%，超過了2021年第1季的22.7%，高於先前預期。