快訊

內政部審查小組建議不予同意升格 彰化轉直轄市恐夢碎

竹科社區空橋變「斷橋」 林智堅突改成地下道居民氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中芯國際：將透過其他廠產出 彌補疫情對上海廠影響

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
中芯國際上海總部外觀。（取自中芯國際官網）
中芯國際上海總部外觀。（取自中芯國際官網）

對於當前新冠疫情對上海廠帶來的影響，中芯國際CEO趙海軍13日在電話業績說明會上表示，將透過後續的生產加速和其他廠區的產出增長來補償。

趙海軍表示，疫情對工廠存在影響但目前「不是特別大」，不過他也坦言，疫情對整個長鏈的影響，如對下游的封裝測試和運輸的影響較大，至於具體有多少影響，只有等待疫情完全結束之後才能給出確切答覆。

趙海軍補充，第1季疫情對天津、深圳工廠的影響低於預期，「天津的疫情9到11天就結束了，而且天津工廠的晶圓是增量單位，靠增量就把影響『抹平』」。

中芯國際董事長高永崗則表示，由於上海疫情還在進行中，第2季疫情的整體影響不好判斷，公司在制定第2季指標時按照5%左右的影響做出了預期，公司會努力把影響控制在這樣的範圍內。

從財務數據上來看，中芯國際第1季交出漂亮成績。中芯國際12日晚間發布今年第1季財報，營收18.42億美元，年增66.9%；淨利潤4.47億美元，年增181.5%。其中毛利率40.7%，超過了2021年第1季的22.7%，高於先前預期。

疫情 中芯 海軍

延伸閱讀

中芯國際：第2季指標已考慮疫情 努力控制在5%左右

中芯國際Q1淨利133億 年增181.5%

本田全新轎跑Acura Integra進入產線 最快6月份可開始交車

工廠裡人間國寶 百歲漆藝家王清霜「職人」最佳典範

相關新聞

集微諮詢：未來5年中國大陸將新增25座12英寸晶圓廠

- 中國大陸未來5年預計將新增25座12英寸晶圓廠投入生產，涵蓋邏輯晶圓代工產線、DRAM產線、MEMS產線等 - 越來越多的大規模晶圓製造廠誕生正引發行業和監管單位焦慮，新增晶圓產線和舊廠擴產將面

中芯國際：將透過其他廠產出 彌補疫情對上海廠影響

對於當前新冠疫情對上海廠帶來的影響，中芯國際CEO趙海軍13日在電話業績說明會上表示，將透過後續的生產加速和其他廠區的產...

陸官員喊話：疫情衝擊可望減弱，經濟將迎復甦拐點

中國大陸嚴格的防疫措施已衝擊經濟正常運行，但大陸國家統計局副局長盛來運指出，疫情的影響是階段性的、短期的、外在的。隨著高...

中芯國際：第2季指標已考慮疫情 努力控制在5%左右

中芯國際董事長兼首席財務官高永崗13日在電話業績說明會上表示，新冠疫情給物流、供應鏈及上下游企業產生影響，也對上海廠區部...

MSCI新納入泡泡瑪特等共33檔個股 剔除滴滴ADR

全球知名指數公司MSCI 13日公布半年度審核變更結果，在本次調整中，MSCI中國指數新納入泡泡瑪特等共33檔股票，剔除...

上海封城使金融中心蒙塵

特約撰述張大仁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。