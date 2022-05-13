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陸官員喊話：疫情衝擊可望減弱，經濟將迎復甦拐點

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸各地不斷加碼的防疫措施已嚴重干擾經濟的正常運作。北京規定，5月12日起，進入公共場所都必須持48小時內核酸陰性證明。新華社
大陸各地不斷加碼的防疫措施已嚴重干擾經濟的正常運作。北京規定，5月12日起，進入公共場所都必須持48小時內核酸陰性證明。新華社

中國大陸嚴格的防疫措施已衝擊經濟正常運行，但大陸國家統計局副局長盛來運指出，疫情的影響是階段性的、短期的、外在的。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展的政策效應逐步顯現，疫情衝擊可望逐步減弱，前期因疫情壓抑的經濟活動也將不斷釋放，中國經濟有望迎來復甦的拐點。

針對近兩個月中國經濟出現的下滑壓力，盛來運在接受新華社、人民日報等官媒訪問時表示，今年以來，中國經濟發展環境發生很多超預期變化，複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

盛來運指出，從外部看，新冠肺炎疫情仍在快速傳播且病毒不斷變異，烏克蘭危機持續升級，以美國為首的發達國家貨幣政策轉向，世界經濟正邁入高通膨、高利率、高債務、高成本、低增長階段，「滯脹」（停滯性通貨膨脹）風險上升。

從內部看，大陸全國本土疫情點多、面廣、頻發，給疫情防控和經濟社會發展帶來巨大挑戰。

他表示，面對百年變局和世紀疫情相互疊加的複雜局面以及眾多困難挑戰，中國經濟頂住壓力，實現平穩開局。今年第1季，大陸GDP年比增長4.8%，城鎮調查失業率均值為5.5%，全國居民消費價格（CPI）同比上漲1.1%，外匯存底餘額保持在3.2兆美元左右。

盛來運說，放眼全球，中國經濟增速位居主要經濟體前列，物價漲幅處在較低水平。但3月受疫情衝擊超預期影響，主要經濟指標明顯下滑，4月中國製造業採購經理指數（PMI）等先行指數持續轉弱，經濟下行壓力進一步加大。對此，要全面地看辯證地看，既要看到短期波動之「形」，更要看到長期發展之「勢」。

他表示，從短期看，部分指標回落較多，主要是疫情衝擊的結果。但從大局看，中國經濟穩定發展、長期向好的基本面沒有改變，尤其是結構調整轉型升級和高質量發展的大勢未變。

針對近期疫情對中國經濟的影響，盛來運稱，3月份，大陸全國社會消費品零售總額、服務業生產指數由增轉降，全國城鎮調查失業率上升。上海、吉林等部分地區經濟受疫情衝擊明顯。

他強調，儘管疫情對部分地區生產生活帶來較大影響，但總體上看，是階段性的、短期的、外在的。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展的政策效應逐步顯現，疫情衝擊有望逐步減弱，前期因疫情壓抑的經濟活動也將不斷釋放，經濟有望迎來復甦的拐點。

盛來運指出，從5月情況看，吉林、上海等地疫情已經得到有效控制，復工復產有序推進，發用電量等一些先行指標已出現積極變化。從政策支撐看，中國政府赤字率低、債務總體可控，政策工具多，當前宏觀政策力度不斷加大，增量政策工具正在抓緊謀劃，穩增長政策有望進一步顯效發力。

疫情 上海

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