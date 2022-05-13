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中芯國際：第2季指標已考慮疫情 努力控制在5%左右

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
中芯國際上海總部外觀。（取自中芯國際官網）
中芯國際上海總部外觀。（取自中芯國際官網）

中芯國際董事長兼首席財務官高永崗13日在電話業績說明會上表示，新冠疫情給物流、供應鏈及上下游企業產生影響，也對上海廠區部分工廠產生短期的影響，公司在制定第2季指標的時候已經考慮到疫情因素，努力控制在5%左右範圍內。

高永崗提到，疫情對擴產進度的影響比較小，主要是整個產業鏈的供應推遲非常厲害，「供應商交貨推遲，一推遲就是幾個月，海運和空運的班次也比較少。」

中芯國際12日晚間發布今年第1季財報，營收18.42億美元，年增66.9%；淨利潤4.47億美元，年增181.5%。

今年第1季毛利率為40.7%，突破40%關口，與上季相比提高5.7個百分點，與上年相比提高18個百分點。

8吋晶圓月產能由2021年第4季的62.1萬片，增加至2022年第1季的64.91萬片。

中芯國際聯合CEO趙海軍13日表示，第1季度出片的多數原材料，仍以去年價格計算，第2、3季將以今年新價位材料為主，預計原材料、人工成本等成本漲價將提升公司10%營業成本。

趙海軍指出，在接下來進一步增量，新增產能的設備折舊也偏高，因此影響2季的毛利率因素，除了疫情和推遲維護外，材料和折舊費用也有所增加。

趙海軍還提到，2022年全球智慧手機出貨量將下降2億支。

根據中芯國際第1季財報，從應用端看，受智慧手機需求疲弱影響，中芯國際晶圓收入中來自這部分應用的產品收入占比有所下滑，為28.7%，與上季相比下滑2.5個百分點，與上年相比下滑6.5個百分點。

由於消費電子市場景氣度放緩，晶圓廠的庫存指標成為市場關注重點，第1季末，中芯國際的存貨餘額為13.17億美元，較期初增長10.4%。

中芯 疫情

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