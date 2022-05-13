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MSCI新納入泡泡瑪特等共33檔個股 剔除滴滴ADR

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
MSCI新納入泡泡瑪特等共33檔個股，剔除滴滴ADR。新華社
MSCI新納入泡泡瑪特等共33檔個股，剔除滴滴ADR。新華社

全球知名指數公司MSCI 13日公布半年度審核變更結果，在本次調整中，MSCI中國指數新納入泡泡瑪特等共33檔股票，剔除44檔。在新納入名單中，市值最大的前三檔股票分別是東方海外國際、廣汽集團、華熙生物。

MSCI中國指數的調整，往往吸引大量海外被動資金，其中的出入名單因此備受關注。本次MSCI半年度指數調整將於5月31日收盤後正式生效。

中國證券報報導，值得注意的是，中國大陸「盲盒第一股」泡泡瑪特本次也被納入MSCI中國指數，而鋰電龍頭富臨精工、滴滴ADR、天境生物ADR則遭到剔除。

MSCI中國指數本次新增33檔標的，其中包括28檔A股標的。具體來看，新納入標的有晶晨股份、亞鉀國際、華熙生物、首旅酒店、中國醫藥、廣汽集團、立昂微、神火股份、淮北礦業等。

從調入股票所屬行業來看，本次調整中能源類股標的被調入居多，包括亞鉀國際、淮北礦業、冀中能源、平煤股份等。此外，華熙生物、貝泰妮兩檔醫美個股也被納入。

此外，2020年底於港股上市的「盲盒第一股」泡泡瑪特，雖然股價一路下滑，目前已跌至不足港幣30元，但在本次半年度調整中亦被MSCI中國指數新納入。

除新納入股票之外，MSCI中國指數本次剔除了44檔股票，其中包括21檔A股。遭到剔除的股票有航太發展、雅居樂集團、康方生物、道通科技、北斗星通等。

MSCI 醫美 酒店

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