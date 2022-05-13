理想汽車裁員 畢業生入職遭毀約

中國大陸又有企業被爆出裁員潮，此次發生在受疫情影響較深的汽車行業。據南方都市報報導，近期不少用戶在大陸職場社交平台上透露，理想汽車因進行業務架構調整，解約了部分即將入職、2022年畢業的在校招生員工，甚至有爆料稱，理想汽車的整個智慧駕駛部門遭到裁撤。

對此，理想汽車方面向陸媒表示，「理想汽車在5月毀約了2022年畢業的在校招生」消息屬實，至於整個部門遭到裁撤的傳聞，「這肯定是假的，智能（智慧）駕駛部門並沒有裁。」

報導稱，理想汽車此次的業務調整，來自攝影鏡頭自研發和內部系統的相關職位被關閉，理想汽車表示，已提供調換職位選擇或賠償方案，包括賠償一個月工資作為解約金，目前正在溝通。

此前，由於上海等地本土疫情嚴峻，供應鏈主要在長三角的理想汽車於前兩個月面臨多日停工，重挫產銷表現。數據顯示，今年第一季，理想ONE的交付量為31,716輛，年增152.1%。然而到了4月，交付僅4,167輛，月減62.23%，在大陸造車新勢力中墊底。

不過，受益於今年初的好表現，理想汽車10日公布2022年第一季財報顯示，該季虧損收窄至人民幣1,090萬元，去年同期虧損人民幣3.6億元。

理想汽車董事長李想表示，雖然近期疫情反彈和供應鏈波動對全行業帶來挑戰，短期內仍存在不確定性，但仍計畫於第3季度交付第二款車型，理想L9。