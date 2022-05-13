大陸機床業 Q1出口增長

中國機床工具工業協會12日發布2022年一季度機床工具行業經濟運行情況：1到3月中國大陸機床工具行業進出口總額80.1億美元，同比增長9.7%。其中，進口總額32.0億美元，同比降低2.3%，出口總額48.1億美元，同比增長19.6%。進口略下降，出口繼續明顯增長。

中新社報導，中國機床工具工業協會表示，根據2022年一季度中國機床工具工業協會重點聯繫企業統計數據，行業營業收入和利潤總額等主要指標同比增長，運行平穩。但營業收入增速放緩，金屬加工機床新增訂單同比由升轉降，庫存持續增長，這些都將給下階段行業運行帶來壓力。

2022年1到3月，重點聯繫企業營業收入同比增長8.3%，較1到2月回落5.1個百分點。同期，重點聯繫企業實現利潤總額同比增幅大於營業收入增幅。在分行業中，除機床電器外，其他分行業均為盈利。

1到3月，中國大陸機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢，呈現貿易順差的有磨料磨具、木工機床、切削刀具、金屬成形機床、鑄造機、量具量儀等商品類別。

同期，進口方面，1到3月總體呈現小幅下降態勢。出口方面，1到3月出口總體保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額13.8億美元，同比增長22.8%。

中國機床工具工業協會表示，綜合各方面情況來看，目前機床工具行業下行壓力加大。但隨著穩增長和保市場主體各項政策措施的落實，疫情逐步獲控制及相關助企紓困政策的實施到位，行業運行的宏觀經濟環境會越來越好。