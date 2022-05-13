廣東數位貿易 增兩成多

廣東省商務廳廳長張勁松12日表示，廣東培育數位服務貿易，累計建成數位服務出口基地7個，2021年全省數位貿易進出口812.3億美元、同比增長22.7%。

中新社報導，近年來，廣東實施數位貿易工程，爭取相關部門家支持粵港澳大灣區建設全球貿易數位化領航區，推動數位技術向貿易全鏈條滲透。

同時，廣東實施貿易新業態工程，實現跨境電商綜合試驗區全省21個市全覆蓋、總數居中國大陸第一，推動跨境電商制度創新、業態創新和集聚發展，累計建成全省海外倉超300個、面積超200萬平方公尺。

廣東省跨境電商進出口從2016年的228億元（人民幣，下同）躍升至2021年3310億元，年均增長92.1%；市場採購出口從2017年的815億元躍升至2021年的3159億元，年均增長40.3%。

目前，廣東省建成跨境電商產業園區36個，全省從事跨境電商業務的企業超10萬家，市場採購貿易備案主體超5.7萬家。龍頭企業不斷湧現，全省年交易額200億元以上的跨境電商企業4家，100億元以上的7家，50億元以上的17家。

通關方面，廣東先行探索跨境電商簡化申報、清單核放、匯總統計等通關新模式，率先落地跨境電商B2B直接出口、B2B出口海外倉等監管新模式，完善跨境電商出口退換貨通道。

近年來，廣東省外貿進出口從2016年的6.3兆元相繼邁上7兆元、8兆元，實際使用外資從1300億元突破到1800億元，社會消費品零售總額從3.5兆元躍升至4兆元。特別是2021年，這三大指標更是創下歷史新高。