大陸新能源汽車 銷量高速增長

中國汽車工業協會11日發布最新汽車工業產銷情況：1-4月，中國大陸汽車產銷769萬輛和769.1萬輛，同比下降10.5%和12.1%，結束了1-3月增長態勢。同期，新能源汽車延續快速增長勢頭。

中新社報導，中國汽車工業協會稱，2022年4月，中國大陸疫情總體呈現多發態勢，形勢更為嚴峻複雜，市場主體困難顯著增加。汽車行業產業鏈、供應鏈也經歷有史以來最為嚴酷的考驗，部分企業停工停產，物流運輸受到較大阻礙，生產供給能力急劇下滑。

同時受疫情影響，消費能力和意願明顯下降，行業穩增長任務艱巨。因此，4月中國大陸汽車產銷呈現明顯下降。當月銷量跌破120萬輛，為近十年以來同期月度新低；乘用車和商用車環比和同比均呈現大幅下降。相比較而言，新能源汽車表現總體好於大市，同比延續快速增長勢頭，市場占有率依舊保持較高水平。

4月，中國大陸汽車產銷分別達到120.5萬輛和118.1萬輛，環比下降46.2%和47.1%，同比下降46.1%和47.6%。其中，乘用車產銷環比下降47.1%和48.2%，同比下降41.9%和43.4%；商用車產銷環比下降41.8%和41.6%，同比下降59.8%和60.7%。

與此同時，4月，新能源汽車產銷環比有所下降，同比繼續保持較快增長；產銷分別達到31.2萬輛和29.9萬輛，環比下降33.0%和38.3%，同比增長43.9%和44.6%，市場占有率達到25.3%。

1-4月，新能源汽車產銷160.5萬輛和155.6萬輛，同比增長均為1.1倍，市場占有率達到20.2%。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產銷繼續保持高速增長勢頭。

1-4月，中國大陸汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售659.4萬輛，占汽車銷售總量的85.7%。在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，比亞迪銷量增速依然最為明顯，廣汽和奇瑞汽車增速略低，其他企業均呈下降。