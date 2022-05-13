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對中投資成長 德居冠 韓第二

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部12日公布的最新數據顯示，今年前4個月中國大陸實際使用外資額4786.1億元（人民幣，下同），同比（與上一年同期相比）增長20.5%。

中新社報導，分行業看，服務業實際使用外資金額3519.4億元，同比增長12.5%；高技術產業實際使用外資同比增長45.6%，其中高技術製造業增長36.7%，高技術服務業增長48.3%。

分資金來源看，德國對中國大陸投資增速最快，達80.4%；韓國次之，增速為76.3%。

大陸商務部發言人束玨婷在當天舉行的記者會上稱，今年以來中國大陸吸收外資有三個特點：增長快，前4個月在去年同期高基數的基礎上繼續實現兩位數增長；「含金量」足，高技術產業引資發揮了較大帶動作用，1-4月高技術產業吸收外資同比增長45.6%，高於平均增速25.1個百分點；大項目穩，平均每天有1.5個外資大項目落地。

目前，受疫情影響，部分外企考慮將投資從中國大陸撤到其他國家。對此束玨婷稱，中國大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將繼續為世界經濟企穩復甦提供強大動能。開放的中國大陸市場，也將為各國企業在中發展提供更多機會。

束玨婷表示，將堅持擴大高水平對外開放，優化外商投資服務體系。

外資 大陸商務部

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