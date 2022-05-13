151投資項目 湖南「雲簽約」總值千億

2022年湖南第一批省級招商引資重大項目集中簽約儀式11日在線上舉行，151個重大項目以視訊方式進行「雲簽約」，總投資達1048.7億元（人民幣，下同），涵蓋新能源、新材料、裝備製造、電子信息等多個領域。

中新社報導，此次項目集中簽約，有「三類500強」項目19個，投資額213.4億元。先進製造業擔當主力，共有120個項目，投資額834億元。外資外貿方面共有23個項目，投資額120.6億元。

活動期間，湖南省商務廳還與RCEP產業合作委員會線上簽署了「戰略合作協議」。統計顯示，今年第一季，湖南實際使用外資、到位內資分別增長165.8%、42.6%，外資增幅居中國大陸第五、中部第一。

今年元旦，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效實施。面對經貿合作新機遇，湖南提出，重點構建RCEP國家區域航空中轉樞紐，支持懷化、永州、邵陽融入西部陸海新通道。湖南商務廳積極實施對接RCEP協定，推動了「一路兩園」、「通道進市州」等一系列創新性項目工程。

RCEP不僅有利於成員國間擴大貿易規模和投資，且有利於RCEP成員國吸引更多區域外企業的投資。RCEP產業合作委員會主席、中國—東協商務理事會執行理事長許寧寧在線上致詞時建議，湖南應將擴大開放與RCEP帶來的貿易投資合作有機結合，著力提升地方各有關方面融入國際區域合作的水平和程度。

許寧寧說，充分利用RCEP區域已有合作機制的同時，爭取支持建立有關符合RCEP各國工商發展需求的產業合作新機制落戶湖南，協助企業找準經貿合作的著力點，推進重大投資合作項目。可結合湖南支柱行業的特點，制定有關行業對接RCEP行動計畫。