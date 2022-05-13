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昆山644家台企 全面復工衝產能

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

江蘇省昆山市的台資企業堅持防疫生產兩手抓、兩不誤，按下復工復產「快進鍵」。昆山市台辦12日披露，截至目前，該市644家規模以上台企全面復工，產能快速提升。

新華社報導，數百台鑽孔設備快速運轉，滬士電子股份有限公司車間內，員工有序生產。作為昆山市重點台企之一，目前，該企業復工復產率接近100%，在崗員工達4300多人。

「企業訂單充足，員工信心十足。」公司生產部廠長洪德華表示，企業4月中旬復工以來，一手抓疫情防控，一手抓生產經營，產能逐步恢復到正常水平。

捷安特集團5月初復工，目前已實現全面復工，產能恢復到80%左右。在疫情防控方面，企業嚴控人員進出，每4小時對生產區及公共區域進行一次全面消殺，食堂錯峰就餐。集團相關負責人表示，相信在各級各部門支持幫助下，企業定能守好疫情防控「安全線」，為經濟回暖貢獻力量。

在加快推動企業復工復產期間，昆山市精準收集台企訴求，針對台企面臨的困難挑戰，舉行台商台企視訊會議；精準指導台企復工復產，印發緯創集團、友達光電兩家台企復工復產方案，為台企提供借鑒；精準施策助企發展，做好保通保暢、保鏈穩鏈工作，最大限度減少疫情對台企發展的影響。

統計顯示，第一季度該市新批台資項目46個，有15個台資項目增資，新增投資總額4.48億美元，新增註冊資本3.35億美元。

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