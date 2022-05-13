台企聯會長 李政宏同額競選

受新冠疫情影響，原定5月中旬召開的大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會員大會與換屆選舉延期。台企聯表示，待疫情明顯好轉、條件允許時即重啟相關工作。

有台企聯幹部表示，沒有聽說有人出來參選，現任第五屆台企聯會長李政宏，可能是唯一參選人。

台企聯是大陸全國性台商組織，又有「台商總會」之稱。

根據台企聯章程，台企聯會長、監事長、常務副會長、常務副監事長、副會長、副監事長、秘書長每屆任期3年。

今年恰逢第五、六屆換屆選舉，按照原本流程，4月中旬就得成立選舉委員會，審查候選人資格，5月中旬召開會員大會進行。

目前第五屆台企聯會長李政宏於2019年上任，首次由大陸華東地區的台商會長出任該職務，也打破前四屆皆由華南地區台商會長擔任的情況。

台企聯發出「致廣大會員、台商朋友的信」表示，考慮到近期上海、北京等地新冠疫情防控情況，經該會理、監事會主要會務幹部研究，並報該會主管單位審批同意，原定5月中旬換屆選舉將延期舉行。

換屆選舉前，第五屆現任會務幹部及工作職責保持不變，日常會務工作正常運行。

台企聯指出，中國大陸是廣大台商打拚之處、安居之所，台商理應與大陸同胞同舟共濟、共克時艱，既要自覺遵守、配合相關防疫政策措施，也要在力所能及的範圍內，積極支持抗疫工作。

為解決受疫情影響的台商台企生產經營困難，台企聯提到，大陸國務院及各地區、各部門公布一系列助企紓困政策措施，這些政策措施符合條件的台商台企均可一體適用，同等受惠。

台企聯也已編印主要政策匯編，並在台企聯網站有詳細宣介，希望台商及時瞭解，主動申辦，應享盡享，以早日穩產達產、實現正常經營。