北京8成技術職 薪資中位數2萬

「2022年北京市人力資源市場薪酬狀況報告（第一季度）」11日發布。報告顯示，北京今年第一季度「高、新」熱招崗位集中在技術領域，超八成崗位薪酬中位值達每月20000元（人民幣，下同）。其中，基因工程疫苗研究員薪酬中位值為每月32745元，位居技術領域崗位薪酬水平前列。

中新社報導，北京市人力資源和社會保障局11日發布上述報告。根據報告，北京今年第一季度「高、新」熱招崗位集中在技術領域，超八成崗位薪酬中位值達每月20000元。

其中，自然語言處理工程師、系統架構設計師薪酬中位值均突破每月35000元，領先於其他職位。

隨著疫情防控常態化，生物醫藥企業對高端研發人才需求上漲。基因工程疫苗研究員成為一季度「高、新」熱招崗位，薪酬中位值為每月32745元，位居技術領域崗位薪酬水平前列。

此外，積體電路工程技術人員、密碼技術應用員、電子數據取證分析師、大數據工程技術人員、互聯網營銷師、人工智慧訓練師6個職業首次進入「高、新」熱招崗位名單。以上6個職業薪酬水平相對較高，薪酬中位值均超過每月15000元。

目前，北京正全力推動構建「高精尖」經濟結構。報告顯示，第一季度，金融產業、數位經濟產業、軟件和信息服務產業薪酬中位值分別為每月14809元、每月13274元、每月13116元。

此外，北京引進培養具有科學家思維和工程師技能、擁有創新資源調配能力的高端項目管理人才，如項目經理、技術經紀人等。報告顯示，第一季度，產業投資人薪酬最高，薪酬中位值為每月56481元；其次為國際律師，薪酬中位值為每月48572元；技術經紀人與專利成果代理人的薪酬中位值分別為每月32898元、每月31575元。

報告中的薪酬水平統計口徑均為今年第一季度稅前應發工資總額的平均，包含基本工資、績效工資、獎金、銷售提成及相關津貼福利待遇等，不包含年終獎金、股權激勵及分紅等收入。