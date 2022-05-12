大陸鏡頭廠欲拿下一線PC訂單 「難啃的骨頭」究竟在哪？

集微網消息，“繼手機之後，其實PC是和汽車一樣具有龐大體量的一個市場。”



針對目前整個消費電子市場現狀，一位長期關注消費電子行業的人士做出如是評論。究其原因，他表示，“現在在整個消費電子領域，智能手機已進入出貨低迷時期，也因為此越來越多的玩家擠進非手機這一賽道，而PC作為智能硬件三大件的重要組成部分，它正成為手機廠商積極開疆拓土的重要市場”。

據筆者從供應鏈處了解到，去年有手機攝像頭模組廠因資本收購而快速切入了PC這一市場。

不過，即使如此，對於大陸廠商而言，PC端依然有極大的發展空間，因為在供應鏈端，大陸供應商的滲透率有限。日前，一業內人士與筆者溝通時直言，“在筆記本電腦這一市場，基本上一線終端廠商幾乎都採用台灣廠商的鏡頭產品。”

上述人士告訴集微網，大陸的鏡頭廠想在筆記本電腦市場取得一席之地，還需要突破紫邊、解析度等難題，而上述問題正是困擾它們的重要問題。

而另外一位業內人士則直言，其實主要是因為筆電的攝像頭需要ISP來做解碼處理，而目前筆電常用的三家Realtek、淩陽、松翰都是台灣的廠商，鏡頭需要搭配ISP，而這也是筆電終端選用台系鏡頭廠的主要原因。

由此可見，對於鏡頭廠商而言，筆記本電腦是亟待去啃的又一塊蛋糕，只是短期來看，想要去拿下這一市場，依然存在一定的難度，不過從趨勢上看，大陸的鏡頭廠有望在這一挑戰中獲取機遇。

“封閉”的筆電市場

消費市場典型的智能硬件產品包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦，三者俗稱智能硬件三大件。

而除手機外，筆記本電腦每年也有上億台的出貨。據IDC的數據顯示，2021年全球PC總出貨量達到3.49億台，同比增長14.8%，自2012年以來PC市場年出貨量達到新高。

到了2022年，雖然說受疫情等因素影響了筆電的出貨，不過全球筆記本依然有超億台的出貨。日前，據Canalys最新數據顯示，2022年第一季度全球個人電腦（包括平板電腦）出貨下降3%，達1.18億台。

要知道，盡管全球個人電腦（包括平板電腦）出貨有所下降，但與疫情爆發前相比，全球個人電腦出貨量的發展勢頭仍然強勁，從2019年第一季度開始，三年復合年均增長率達12%。

針對於目前的PC市場的現狀，一位熟悉這一產業的供應鏈人士直言，PC是一個成熟的市場，今年出貨量下滑會較明顯，不過整體平穩。

不過，需要注意的是，筆電這一市場，對於大陸廠商而言，是一塊亟待去積極開拓的市場。據一位業內人士表示，筆電這個市場基本上是“台灣廠商的天下”，而且，與智能手機實況不同的是，這一市場較為封閉。

筆者與一位熟悉筆電產業的人士溝通時了解到，之前有一家晶片廠也想進軍筆電市場，後來發現沒法搞定，最後只能無疾而終。

由此可見，想要成功進入筆電這一市場，也並非是易事。

另外，從PC產業鏈端來看，在筆電市場，台灣廠商扮演著重要的角色。據已披露的消息顯示，台灣地區已成為全球筆記本電腦的代工重地，美國筆記本電腦超過75%由台商代工製造，全球則有超過80%的筆記本電腦均源自於台灣。

而從代工廠的出貨上看，仁寶2021年全年筆電出貨約5750萬台；英業達2021年全年筆電出貨約2130萬台；和碩2021年全年筆電出貨約1000萬台；廣達2021年筆電出貨7530萬台，創歷史新高。

通過統計，可以發現，2021年上述四大筆電代工廠的出貨約達1.64億部，再加上緯創，那麽台灣這幾家代工廠便掌握著全球筆電超半的份額。

不過，即便如此，近年來中國大陸供應鏈廠商也在筆電市場貢獻了自己的力量。以華勤為例，2015年華勤戰略佈局筆記本電腦市場，將智能手機等產品的輕薄化技術、窄邊框設計、功耗設計與金屬工藝等應用到筆記本電腦。

也因為此，華勤迅速與宏碁推出了第一款筆記本電腦產品，並進入一線筆記本電腦品牌供應鏈，與筆記本電腦頭部廠商如聯想、宏碁、華碩和小米等展開合作，成為全球筆記本電腦ODM市場的代表性企業之一。

很快筆電這一業務成為華勤重要的收入來源之一。據筆者從華勤招股說明書中了解到，2018年—2020年華勤筆記本電腦收入分別為12.81億元（人民幣，下同）、49.45億元、132.51億元。

不過，在筆電供應鏈端，相較於台灣廠商而言，中國大陸供應商的身影依然算是頗為少見的，尤以鏡頭最為明顯。

困境在哪？

據一位熟悉PC產業鏈的人士透露，目前在筆電這一市場，一線終端幾乎都採用台灣的鏡頭供應商，而大陸的鏡頭廠較為少見。

那麽究竟是什麽因素造成這一現象的出現呢？對此，有業內人士從技術層面分析稱，一線筆電終端對技術要求較高，其中包括紫邊、解析度等問題，這是未能成功進入的一個原因。

另外一位業內人士給出了自己的看法，其認為主要是因為筆電的攝像頭需要ISP來做解碼處理，而目前筆電常用的三家Realtek、淩陽、松翰都是台灣的廠商，鏡頭需要搭配ISP，而這也是筆電終端選用台系鏡頭廠的重要原因。

不過，也有人士認為，解析、雜光到還好，其實最根本的問題還是生態。在一位業內人士看來，筆電成品組裝廠、供應鏈以台灣居多，如廣達、仁寶、英業達、和碩、緯創，配套的上游產業鏈模組廠群光、百辰，主控晶片聯詠；鏡頭廠先進、光耀、久禾等均是如此。

該人士直言，就像iphone在大陸富士康組裝一樣，造就了手機產業鏈在大陸，而台灣筆電組裝隊伍的強大，使得台灣筆電上游供應商在筆電市場佔據重要地位。

而從目前的情況來看，大陸供應鏈廠商也在加大筆電市場的開拓力度。據筆者了解到，雖然說在筆電這一市場，主要由終端指定供應商，但是大陸供應商已將這一目光瞄向了這一市場。

需要注意的是，要知道筆記本電腦已頗為成熟，同時下游終端品牌製造商通常會建立完備的供應鏈體系，而行業內企業經過嚴格的供應商資格認証後，與下游終端客戶達成長期穩定的合作關係，雙方合作的粘性較強，在既定的供應鏈體系下，如供應商足以達到其技術水平、性能和供貨等要求，下游品牌製造商將不會輕易更換供應商，因為更換供應商意味著面臨較長的時間轉換成本，因此對於新進入者而言，難以獲得足夠的優質客戶來支撐企業快速發展。

不過，從目前整個筆電終端的發展趨勢來看，互聯網筆電品牌的持續滲透，或許對傳統的筆電終端造成一定的衝擊，基於此，對於大陸廠商而言，也是一次較好的發展機會。

而回歸至產業的本質，一個產品能長期可持續發展，除了具有可持續發展的動力之外，供應鏈端的配套是必不可少的組成部分，而缺一環或許都可能成為阻力。