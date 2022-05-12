中芯國際Q1淨利133億 年增181.5%

大陸晶圓代工大廠中芯國際12日晚間，在港交所公布2022年第1季財報，其中營收18.42億美元，年增66.9%，淨利4.47億美元（約新台幣133億元），年增181.5%。中芯國際表示，業績增長主要來因產品組合變化、價格調整及出貨量增加所致。

財報顯示，2022年首季，中芯國際營收18.42億美元，年增66.9%，毛利7.5億美元，年增200%，實現淨利4.47億美元，年181.5%。其中，毛利率為40.7%，年增22.7%，該季共交付184萬0,189片8寸等值晶圓，年增18.0%。

展望第2季，中芯國際指出，由於部分工廠的歲修延至當季，加上疫情對上海工廠產能利用率的短期影響，預計營收將較首季成長1%到3%，毛利率則在37%到39%的範圍內。

另2022年第1季，中芯國際資本開支約人民幣55億元。2022年全年計劃的資本開支約為人民幣320.5億元，主要用於持續推進老廠擴建及三個新廠項目。