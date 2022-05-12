快訊

防疫險以「數位健康證明」作為理賠依據 12產險公司全數同意

直播／中研院召開跨國同步記者會 公布銀河系中心重大發現

圖文教你做／如何視訊看診？「健康益友APP」操作流程一次看

中芯國際Q1淨利133億 年增181.5%

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中芯國際持續高檔的業績表現。中新社
中芯國際持續高檔的業績表現。中新社

大陸晶圓代工大廠中芯國際12日晚間，在港交所公布2022年第1季財報，其中營收18.42億美元，年增66.9%，淨利4.47億美元（約新台幣133億元），年增181.5%。中芯國際表示，業績增長主要來因產品組合變化、價格調整及出貨量增加所致。

財報顯示，2022年首季，中芯國際營收18.42億美元，年增66.9%，毛利7.5億美元，年增200%，實現淨利4.47億美元，年181.5%。其中，毛利率為40.7%，年增22.7%，該季共交付184萬0,189片8寸等值晶圓，年增18.0%。

展望第2季，中芯國際指出，由於部分工廠的歲修延至當季，加上疫情對上海工廠產能利用率的短期影響，預計營收將較首季成長1%到3%，毛利率則在37%到39%的範圍內。

另2022年第1季，中芯國際資本開支約人民幣55億元。2022年全年計劃的資本開支約為人民幣320.5億元，主要用於持續推進老廠擴建及三個新廠項目。

中芯 晶圓代工

延伸閱讀

大陸高校「美人計」宣傳招生 女學生跳手勢舞竟莫名捲入排名戰？

本田全新轎跑Acura Integra進入產線 最快6月份可開始交車

桃園工廠遭爆頂樓搭帳棚隔離 業者澄清：是移工提議

外媒：滬矽產業子公司Okmetic將在芬蘭投資建新廠 專注SOI晶圓

相關新聞

中芯國際Q1淨利133億 年增181.5%

大陸晶圓代工大廠中芯國際12日晚間，在港交所公布2022年第1季財報，其中營收18.42億美元，年增66.9%，淨利4....

理想汽車裁員爆毀約今年畢業生入職 引陸網眾怒

大陸造車新勢力「理想汽車」虧損嚴重，第一季虧損人民幣1090萬元，就有大陸網友爆料，理想汽車裁員，近日對部分2022年畢...

捍衛匯率機制 香港金管局時隔3年首次進場買入港元

隨著美元不斷走強，港元對美元持續走貶。12日，港元對美元再度跌至7.85的「弱方兌換保證」，並多次觸及此一低位，港元賣壓...

陸1到4月實際使用外資逾2.15兆 年增20.5%

大陸商務部新聞發言人束珏婷12日表示，今年1到4月，中國大陸實際使用外資金額達人民幣4786.1億元（約新台幣2.153...

中財辦：疫情是經濟發展「攔路虎」 將力助受衝擊企業

3月以來，大陸各地接連爆發本土新冠疫情，加上隨之採取的各種嚴厲防疫措施，重創大陸經濟。中共中央財經委員會辦公室副主任韓文...

融創中國承認暴雷 未能償付四筆美元債利息合計31億

繼中國恒大後，大陸又有一家房地產商面臨嚴峻的債務暴雷危機。據融創中國12日午間發布公告證實，集團未能在30天寬限期內支付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。