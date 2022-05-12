陸1到4月實際使用外資逾2.15兆 年增20.5%

大陸商務部新聞發言人束珏婷12日表示，今年1到4月，中國大陸實際使用外資金額達人民幣4786.1億元（約新台幣2.153兆元），年增20.5%（不含銀行、證券、保險領域）。

束珏婷在大陸商務部12日舉行的例行記者會上指出，從行業來看，大陸服務業實際使用外資金額人民幣3519.4億元，年增12.5%；高技術產業實際使用外資年增45.6%，其中高技術製造業增長36.7%，高技術服務業增長48.3%。

從來源地來看，韓國、美國、德國實際對中國大陸投資分別增長76.3%、53.2%和80.4%，

從區域分布來看，中國大陸東部、中部、西部地區實際使用外資分別年增長18.7%、43.7%和26.9%。

所謂的實際使用外資，是指國際商業公司在一個國家的投資項目中，已經到帳並投入到商業運作應用的資金，實際使用外資反映出一個國家的外資利用水準。

另一方面，談到中國大陸4月進出口表現，束珏婷表示，4月以來，受內外部多重因素影響，進出口增速有所回落，外貿形勢複雜嚴峻，將會同各地方、各有關部門，穩定外貿企業生產經營，著力幫助企業保訂單、保市場，確保外貿物流暢通，全力保障產業鏈、供應鏈完整和穩定，發揮開放平台在穩外貿中的積極作用。