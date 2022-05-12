中財辦：疫情是經濟發展「攔路虎」 將力助受衝擊企業

3月以來，大陸各地接連爆發本土新冠疫情，加上隨之採取的各種嚴厲防疫措施，重創大陸經濟。中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀坦承，疫情是經濟社會發展的「攔路虎」。他透露，大陸國務院和有關部門將推出一些細化的政策舉措，積極幫扶受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶，穩住廣大市場主體。

韓文秀在中共中央宣傳部12日上午舉行的「中國這十年」系列主題新聞發布會上，在回答外媒提問大陸如何應對經濟受疫情衝擊時做上述表示。

韓文秀說，中共中央對經濟下行壓力加大早有預判。「針對新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰上升的情況，黨中央明確要求，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。這幾個方面都要兼顧好，不能單打一，這是一個高難度動作，是對各地區各部門的重大考驗，要認真落實到位」。

他表示，疫情是經濟社會發展的「攔路虎」，必須科學精準有效防控疫情，為經濟社會正常運行創造根本前提。在經濟工作方面，首先要加快落實已經確定的政策，力爭在上半年全部落地。

其次，韓文秀強調，中國大陸的財政政策、貨幣政策和其他政策仍有足夠的空間和多樣化的工具，大陸在應對經濟下行壓力方面也有豐富的調控經驗，將會進一步加強相機調控，「該出手時就會出手」。

此外，韓文秀還提出，要善於用改革的辦法解決發展中的問題。他指出，中國的市場活力、發展潛力是巨大的，也是客觀存在的，「關鍵是要把它們激發出來，要堅定不移深化改革、擴大開放、搞活經濟，為發展提供強大的動力」。

韓文秀稱，還有一點是要充分挖掘內需潛力。他指出，前不久召開的中央財經委會議強調，要全面加強基礎設施建設，發揮有效投資的關鍵作用。還要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，對此大陸有關部門都正在抓緊落實新的政策舉措，「謀定而後動」。

韓文秀說，總的來看，中國經濟又處在一個「攻堅克難、爬坡過坎」的關鍵時刻。「我們面臨的依然是前進中的問題、成長中的煩惱，只要我們堅定信心、迎難而上，就一定能夠化挑戰為機遇，迎來柳暗花明，這就是中國經濟發展的基本邏輯」。