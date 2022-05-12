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陸商務部：過去十年對外簽署的自貿協定數增長了近1倍

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部副部長王受文12日表示，中國對外簽署的自貿協定數在過去十年由10個增長到19個，增長了近1倍。（圖／取自中新網）
大陸商務部副部長王受文12日表示，中國對外簽署的自貿協定數在過去十年由10個增長到19個，增長了近1倍。（圖／取自中新網）

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文12日表示，中國對外簽署的自貿協定數在過去十年由10個增長到19個，增長了近1倍。同時，中國和自貿夥伴的貿易額占到中國全部貿易額的比重由17%增長到去年的35%。

中共中央宣傳部12日就經濟和生態文明領域建設與改革情況舉行新聞發布會，王受文在會上表示，中國積極推動對外開放，取得了一系列的顯著成就。

他指出，中國的雙向投資也穩居世界前列，去年吸引外資達到人民幣1.15兆元，比2012年增長了62.9%。從2017年以來，中國吸引外資連續四年位居世界第二。對外投資流量穩居全球前三名，「一帶一路」經貿合作高質量推進。

自貿試驗區、自由貿易港開放建設開創了新的局面。2013年，在上海設立了第一個自貿試驗區，到今天一共設立了21個自貿試驗區，向中國全國複製推廣了278項制度創新成果。21個自貿試驗區占全國國土面積不到千分之四，但是它們貢獻的進出口占到全國的17.3%，吸收外資占到全國的18.5%。2018年，海南自貿港建設啟動，迄今已經推出了120多項制度創新成果。

自由貿易區提升戰略實現了新的突破。王受文指出，中國對外簽署的自貿協定數在過去十年由10個增長到19個，增長了近1倍。今年RCEP（區域全面經濟夥伴協定）正式生效實施，這意味著全球人口最多、經貿規模最大的自貿區正式落地。中國還將積極推進加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）和數位經濟夥伴關係協定（DEPA），這表明中國向高標準自貿協定的目標邁出了新的步伐。

王受文說，大陸商務部將堅定不移擴大高水準的對外開放，推動中國在開放中不斷地向前發展。

自貿試驗區 自貿協定

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