疫情趨緩 上海快遞業現已恢復到常態的六分之一

上海疫情再減緩，快遞業恢復狀況也備受關注。上海市郵政管理局副局長余洪偉12日指出，郵政快遞業復工復產涉及鏈條長，行業復工、復產仍存在不少堵點難點，但目前，行業已恢復到常態水準的六分之一。

余洪偉在12日舉行的記者會上指出，目前，公布了第一批大陸郵政快遞業復工復產「白名單」，涉及21家主要品牌郵政快遞企業，已經有16家郵件處理中心恢復營運，5家郵件處理中心也擬於近期投入營運。行業攬收和投遞業務量日均值均已達到100多萬單，恢復到常態水準的六分之一。

他表示，郵政快遞業復工復產涉及鏈條長，受當前疫情形勢，以及上游平台、幹線運輸和末端據點恢復情況不一等多重因素影響，行業復工復產仍存在不少堵點難點；有些區域據點主要承擔保供前置倉功能，承擔防疫物資、緊急藥品和生活必需品的投遞工作，有些據點以生產生活資料和關係國計民生的產業鏈供應鏈為服務保障重點，主要滿足已復工復產的企業用戶、集團用戶和政府用戶的運遞需求，這些據點目前暫時無法為個人用戶提供收寄服務。

余洪偉提到，現已進行兩個方面的工作：第一，有序釋放運能運力。透過發放通行證來保障人和車的通行。他說，也將在近期公布第二批郵政快遞業復工復產「白名單」企業。

第二，做好防疫安全。首先是管好人。在落實封閉管理、分區作業、人員規範佩戴防護用品及一日三檢的基礎上，建立寄遞人員電子通行證制度，只有持有符合要求的核酸、抗原檢測陰性證明和「健康碼」綠碼的「白名單」人員才能生成「電子通行證」，透過大數據的及時比對來切實防止人員「帶疫上崗」。對未持有「電子通行證」仍從事派送寄遞業務等行為，除了公安部門執法外，還按照行業法規予以行政處罰。

其次是管好車。透過建立車輛電子通行證制度，嚴格審核企業的疫情防控舉措、司乘人員核酸檢測陰性證明、健康碼，以及車輛用途等資料，確保通行證確實用於保障郵件快件運輸。

第三，郵件嚴格執行「三消一靜」措施。所有郵件在處理中心開展逐件消毒；郵件到達營業據點後要進行全面消毒；郵件投遞前再進行一次消毒。上海發往異地件要及時黏貼消毒標誌，異地件中轉前在轉運場地實施24小時靜置。而對進滬國際郵件等要嚴格落實首站消毒責任制和投遞前按材質靜置期要求。